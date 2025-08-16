Amper een jaar na zijn vertrek bij Genk: nieuwe knaltransfer in de maak voor El Khannouss

Bilal El Khannouss maakte indruk bij Leicester, maar wil weer hogerop na de degradatie. Crystal Palace bood al 20 miljoen, maar Leicester weigerde. Toch lijkt een transfer nog in de maak.

Bilal El Khannouss kan deze zomer nog een mooie transfer maken. De 21-jarige Marokkaan is een naam die vaak genoemd wordt deze zomer, wat misschien toch wel opvallend is.

Pas een jaar geleden verliet de aanvallende middenvelder KRC Genk om naar Leicester City te trekken. Tegen zijn verwachtingen in, degradeerde Leicester naar de Championsship. 

El Khannouss maakte op zijn beurt wel indruk, en wil dan ook op het hoogste niveau blijven spelen. In de openingswedstrijd van dit seizoen, tegen Sheffield Wednesday, gaf hij al meteen twee assists in de 2-1 overwinning.

Crystal Palace is heel concreet voor El Khannouss

Zijn wens om terug naar de Premier League te gaan kan nog in vervulling gaan. Transferexpert Sacha Tavolieri meldt dat Crystal Palace een bod van 20 miljoen euro heeft gedaan op El Khannouss.

Dat bod werd afgewezen door Leicester. Crystal Palace zou nu wachten op het vertrek van Eberechi Eze, om nadien een verbeterd bod in te dienen. El Khannouss gaf al langer geleden groen licht voor een transfer. Er zou een contract van vier seizoenen klaar liggen voor hem.

