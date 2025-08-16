Na mislukte passage in Japan: Sandy Walsh heeft nieuw opvallend avontuur beet

Sandy Walsh verlaat na een korte passage in Japan opnieuw zijn club. De ex-speler van KV Mechelen trekt nu naar Thailand, waar hij aan de slag gaat bij Buriram United.

Liefhebbers van de Jupiler Pro League zullen Sandy Walsh goed kennen. De rechtsachter speelde zijn hele carrière in België, tot hij begin dit jaar naar het buitenland vertrok.

Walsh maakte in februari de overstap van KV Mechelen naar het Japanse Yokohama F. Marinos. Uiteindelijk speelde hij daar slechts 12 wedstrijd, waarin hij goed was voor een assist.

Nu loopt zijn verhaal in Japan al af. Walsh maakt namelijk de overstap naar Buriram United, in Thailand. De club speelt daar op het hoogste niveau.

Sandy Walsh gaat in Thailand voetballen

Na zijn periode in België wil de flankverdediger duidelijk meer van de wereld zien, op 30-jarige leeftijd. Hopelijk voor hem verloopt het op sportief vlak wel beter in Thailand dan in Japan.

In België speelde Walsh bij Racing Genk, Zulte Waregem en KV Mechelen. Bij Malinwa speelde hij 133 wedstrijden, het meeste van alle ploegen waar hij actief was.