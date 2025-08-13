'Club Brugge en Southampton liggen twee miljoen euro uit elkaar, Edozie vraagt zijn club zelf om transfer naar België'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
'Club Brugge en Southampton liggen twee miljoen euro uit elkaar, Edozie vraagt zijn club zelf om transfer naar België'
Club Brugge en Samuel Edozie willen zich met elkaar verbinden. Southampton FC ligt dwars. Wat is de laatste stand van zaken?

Club Brugge informeerde enkele weken geleden al naar Samuel Edozie. Dévy Rigaux liet het dossier echter (even) rusten. De flankaanvaller leek op weg naar RC Strasbourg.

Ondertussen werd duidelijk dat Club Brugge de voorkeur geniet van de speler zelf. En dus werd de spreekwoordelijke koelkast opnieuw geopend.

Sacha Tavolieri weet dat Club Brugge inmiddels een bod van acht miljoen euro heeft gedaan op Edozie. Southampton FC acht dat bedrag niét voldoende en mikt op tien miljoen euro.

Ondertussen heeft Edozie zelf ook een onderhoud gehad met The Saints. De 22-jarige Engelsman heeft aan zijn werkgever zijn vertrekwens kenbaar gemaakt én gevraagd om het bod van acht miljoen euro te accepteren.

Transfer die stof zal doen opwaaien

Een eventuele transfer van Edozie naar Club Brugge zou alleszins voldoende stof doen opwaaien. De flankaanvaller speelde vorig seizoen op huurbasis voor… RSC Anderlecht.

