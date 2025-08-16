Ambitie promotie is groot: gewezen JPL-kapitein zet KV Kortrijk op weg naar knappe 6 op 6 tegen Lierse

Niet enkel in eerste klasse staan er zaterdag wedstrijden op het programma. Dat is ook het geval in de Challenger Pro League, waar Kortrijk en Lierse de zaterdagnamiddag openden tegen elkaar.

Toen Kortrijk en Zulte Waregem beiden nog op het hoogste niveau speelden, waren hun thuiswedstrijden zelden in hetzelfde weekend.

Laat staan op hetzelfde moment. Maar nu mag dat dus wel, en dus werd er in het Guldensporenstadion gespeeld gelijkertijd met in het Regenboogpark enkele kilometers verderop.

KV Kortrijk en Lierse maken er een spannende wedstrijd van

KV Kortrijk wilde na een uitoverwinning op de eerste speeldag doorgaan op zijn elan en dus ook Lierse gaan verslaan. Lierke Plezierke had zijn eerste wedstrijd van het seizoen verloren en wilde dus van de vermaledijde nul af.

Na een al bij al gesloten eerste helft stond het nog steeds 0-0 en dus was het wachten op iemand om de ban te breken. Dat zou uiteindelijk Lennard Hens worden.

De zomeraanwinst van Kortrijk die overkwam van Dender vond tien minuten na rust het gaatje in de bezoekende defensie: 1-0. Lierse probeerde daarna nog de bakens te verzetten, maar het bleef bij dat ene doelpunt. Kortrijk zo op kop, Lierse helemaal onderaan in de Challenger Pro League.