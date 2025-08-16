"Dit is een referentiewedstrijd": Patro-coach Stijn Stijnen is duidelijk na nederlaag

"Dit is een referentiewedstrijd": Patro-coach Stijn Stijnen is duidelijk na nederlaag
Foto: © photonews

Patro Eisden Maasmechelen kon zijn sterke start in de Challenger Pro League niet doortrekken. De Limburgers verloren vrijdag met 2-0 van Francs Borains.

Patro Eisden Maasmechelen heeft geen zes op zes kunnen pakken in de Challenger Pro League. De Limburgers verloren vrijdag met 2-0 van Francs Borains.

In de eerste helft konden de Koempels weinig klaarspelen op aanvallend vlak, Francs Borains scoorde voor de rust de 1-0. Uiteindelijk trapten de bezoekers nog twee keer op de lat, terwijl de thuisploeg er vlak voor het einde 2-0 van maakte.

Stijn Stijnen was heel eerlijk na afloop. "Onze eerste helft speelden we te ver van de man en waren we nergens op de tweede bal. Dan weet je dat je achter de feiten aanloopt", zegt de trainer op de clubwebsite.

Een goed leermoment

"Op de tweede helft kan je niks aanmerken. Dominerend, elk duel gewonnen, alle tweede ballen voor ons en dan ga je kansen creëren. Alleen, de bal ging er niet in", gaat Stijnen verder.

"Dit is een referentiewedstrijd voor deze jonge groep. Wat gebeurt er als we de principes niet hanteren zoals in de eerste helft, en wat zien we als we dat wel doen in de tweede helft? Op dat vlak een geweldig leermoment", besluit de Patro-trainer.

Patro Eisden Maasmechelen
Francs Borains
Stijn Stijnen

