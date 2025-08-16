Revelatie van het nieuwe seizoen mikt hoog: "Tien goals en tien assists"

Revelatie van het nieuwe seizoen mikt hoog: "Tien goals en tien assists"
STVV, KV Mechelen, Standard en Union SG staan na drie speeldagen allen aan de leiding met 7 op 9. De Kanaries mogen daar misschien wel vooral Ryotaro Ito voor danken. Die doet Bertaccini nu al helemaal vergeten met zijn branie, doelpunten en assists.

De Japanse aanwinst Ryotaro Ito stond al meermaals in ons team van de week en we zijn nog maar drie speeldagen ver. En dus mag hij nu al als een 'toptransfer' gezien worden na een erg moeilijk seizoen vorig jaar bij STVV.

Droomstart voor STVV met 7 op 9

Tegen La Louvière kan STVV op zoek gaan naar een ongeziene 10 op 12. Op die manier zouden ze een droomstart beleven - beter dan ze de voorbije tien jaar ooit deden. 

En Ryotaro Ito zelf? Die gelooft er alvast ook enorm in mooie dingen te kunnen laten zien bij zijn nieuwe ploeg. Zijn doelstellingen zijn dan ook vrij tot zeer scherp neergepoot.

Ryotaro Ito heeft grootse ambities

Dit seizoen kwam hij al tot drie goals en drie assists in evenveel wedstrijden, waarmee hij al beter doet dan vorig seizoen in 28 wedstrijden voor De Kanaries. 

"10 goals en 10 assists, daar ga ik voor. Iedereen ziet dat we beter uitgebalanceerd zijn. Met sterke persoonlijkheden op het veld. Dus moeten de resultaten en ook mijn statistieken beter kunnen", aldus de Japanner tegen Het Belang van Limburg.

Volg STVV - La Louvière live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (17/08).

