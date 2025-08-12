De beste transfer van Club Brugge, maar ook La Louvière, Union, STVV, Essevee en Standard in de prijzen

De derde speeldag van het kampioenschap zit er alweer op. En dus is het hoog tijd om nog eens terug te blikken met de beste spelers van het afgelopen weekend. Met heel wat verschillende teams die een plaatsje mogen opeisen.

Doelman

In deze beginfase van het seizoen waarin clean sheets zeldzaam zijn, moet worden opgemerkt dat Nordin Jackers meerdere keren beslissend is geweest in de Brugse derby, waardoor Club de overwinning behaalde tegen rivaal Cercle.

Verdedigers

Fedde Leysen opende de score en leidde Union naar een mooie demonstratie tot de twee betreurenswaardige tegendoelpunten aan het einde van de wedstrijd, en was solide tot het einde van de wedstrijd. Djibril Lamego was soeverein tegen een Charleroi dat weliswaar ongevaarlijk was, hoewel we ook zijn teamgenoot Maisonneuve hadden kunnen opnemen in ons team van de week.

Aan de zijkanten was de jonge Yannick Cappelle beslissend tegen Anderlecht met een assist en een zeer actieve wedstrijd aan de linkerkant. Marlon Fossey, doelpuntenmaker en "moedige kapitein" tegen Genk, is onze rechtsback van het weekend.

Middenveld

Na een zeer moeilijke seizoensstart heeft Hans Vanaken de goede gewoonten aan de kant van Brugge hervat en opende de score in de derby. Het lijkt erop dat het seizoen van de drievoudige Gouden Schoen-winnaar echt van start is gegaan. Sint-Truiden kent een geweldige seizoensstart en Ryotaro Ito is de metronoom: een doelpunt, een schot op de paal, de Japanner beheerst het middenveld van de Kanaries.

En naast de traptechniek en het technische vernuft van Charles Vanhoutte kunnen we ook niet. Met de stilstaande fases zette hij Union op weg naar drie belangrijke punten in Gent.

Aanvallers

Christos Tzolis was de andere sterke man (en de andere doelpuntenmaker) van Club Brugge tegen Cercle, niet verrassend aangezien de Griek de enige aanvaller van Blauw & Zwart is die echt op niveau speelt sinds het begin van het seizoen. Oucasse Mendy werd voor de eerste keer opgesteld door Frédéric Taquin en speelde een sterke wedstrijd, zowel verdedigend als aanvallend.

Voorin was de man van de wedstrijd aan de kant van Standard Thomas Henry: uitstekend sinds het begin van het seizoen, de Fransman was weer erg goed in zijn kopballen en spel met de rug naar het doel, benutte zijn strafschop en gaf een assist voor Fossey.