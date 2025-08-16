DAZN en telecombedrijven komen er maar niet uit: nieuwe strategie DAZN om toch nog akkoord te vinden

Het blijft hoogspanning rond de uitzendrechten van het Belgisch voetbal. Sportmediabedrijf DAZN wil de rechten nog altijd doorverkopen aan telecomoperatoren Proximus, Telenet en Orange/Voo, maar die vinden de vraagprijs te hoog.

Officieel wordt er verder onderhandeld, maar de kloof tussen vraag en aanbod is groot. DAZN betaalde 79 miljoen euro voor de live­rechten van eerste klasse en zendt die nu uit via zijn eigen app. Via een deal met de telecombedrijven zou het extra inkomsten genereren, maar volgens DAZN hebben de kabelbedrijven nog geen “serieuze voorstellen” gedaan. De operatoren zeggen geïnteresseerd te blijven, maar alleen tegen een marktconforme prijs.

Voor de telco’s is het Belgisch voetbal niet langer de prioriteit die het ooit was. Waar sportrechten vroeger een lokmiddel waren om bundels te verkopen, willen de operatoren nu minstens break-even draaien. Dat komt ook door miljardeninvesteringen in glasvezel en het afkalvende aantal klassieke tv-abonnees.

Extra sporten niet essentieel voor telco's

Een deal wordt extra bemoeilijkt doordat DAZN het Belgisch voetbal enkel wil aanbieden in het bredere pakket “DAZN Total”, met ook buitenlands voetbal en andere sporten. De kabelbedrijven vinden dat extra inhoud weinig waarde toevoegen voor hun publiek, terwijl het de prijs fors opdrijft, schrijft De Tijd.

Intussen verliezen de telecombedrijven wel sportabonnees. Naar schatting 400.000 à 450.000 Belgen betalen voor live­ sport, maar ondanks dat verlies willen de telco’s niet plooien. Ze geloven dat vertrokken klanten niet zomaar terugkomen bij een akkoord.

Doorbraak met één partij?

DAZN hoopt dat de operatoren onder druk komen te staan als nog meer abonnees vertrekken, en mikt op een doorbraak via een akkoord met één partij. De telco’s wachten dan weer af in de hoop dat DAZN minder nieuwe klanten aantrekt dan verwacht.

Met elke speeldag zonder akkoord daalt de waarde van een deal voor beide partijen. De vraag blijft wie het langst de zenuwen kan behouden in deze patstelling rond het Belgisch voetbal.