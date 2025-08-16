DAZN en telecombedrijven komen er maar niet uit: nieuwe strategie DAZN om toch nog akkoord te vinden

DAZN en telecombedrijven komen er maar niet uit: nieuwe strategie DAZN om toch nog akkoord te vinden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het blijft hoogspanning rond de uitzendrechten van het Belgisch voetbal. Sportmediabedrijf DAZN wil de rechten nog altijd doorverkopen aan telecomoperatoren Proximus, Telenet en Orange/Voo, maar die vinden de vraagprijs te hoog.

Officieel wordt er verder onderhandeld, maar de kloof tussen vraag en aanbod is groot. DAZN betaalde 79 miljoen euro voor de live­rechten van eerste klasse en zendt die nu uit via zijn eigen app. Via een deal met de telecombedrijven zou het extra inkomsten genereren, maar volgens DAZN hebben de kabelbedrijven nog geen “serieuze voorstellen” gedaan. De operatoren zeggen geïnteresseerd te blijven, maar alleen tegen een marktconforme prijs.

Voor de telco’s is het Belgisch voetbal niet langer de prioriteit die het ooit was. Waar sportrechten vroeger een lokmiddel waren om bundels te verkopen, willen de operatoren nu minstens break-even draaien. Dat komt ook door miljardeninvesteringen in glasvezel en het afkalvende aantal klassieke tv-abonnees.

Extra sporten niet essentieel voor telco's

Een deal wordt extra bemoeilijkt doordat DAZN het Belgisch voetbal enkel wil aanbieden in het bredere pakket “DAZN Total”, met ook buitenlands voetbal en andere sporten. De kabelbedrijven vinden dat extra inhoud weinig waarde toevoegen voor hun publiek, terwijl het de prijs fors opdrijft, schrijft De Tijd.

Intussen verliezen de telecombedrijven wel sportabonnees. Naar schatting 400.000 à 450.000 Belgen betalen voor live­ sport, maar ondanks dat verlies willen de telco’s niet plooien. Ze geloven dat vertrokken klanten niet zomaar terugkomen bij een akkoord.

Doorbraak met één partij?

DAZN hoopt dat de operatoren onder druk komen te staan als nog meer abonnees vertrekken, en mikt op een doorbraak via een akkoord met één partij. De telco’s wachten dan weer af in de hoop dat DAZN minder nieuwe klanten aantrekt dan verwacht.

Met elke speeldag zonder akkoord daalt de waarde van een deal voor beide partijen. De vraag blijft wie het langst de zenuwen kan behouden in deze patstelling rond het Belgisch voetbal.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/08: Gharbi - Doumbia

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/08: Gharbi - Doumbia

09:00
LIVE: Zulte Waregem wil na Anderlecht ook Club Brugge kloppen, Hayen laat belangrijke pionnen thuis

LIVE: Zulte Waregem wil na Anderlecht ook Club Brugge kloppen, Hayen laat belangrijke pionnen thuis

11:00
Club Brugge-speler lijkt al zijn krediet nu al opgebruikt te hebben: pijnlijk verhaal aan het worden

Club Brugge-speler lijkt al zijn krediet nu al opgebruikt te hebben: pijnlijk verhaal aan het worden

11:00
2
Hoe het klikt tussen heftige karakters Raman en Vanderbiest: "Is hij nog uit geweest? Na de match doen ze wat ze willen"

Hoe het klikt tussen heftige karakters Raman en Vanderbiest: "Is hij nog uit geweest? Na de match doen ze wat ze willen"

10:20
1
LIVE: Slaat Raman ook toe tegen ex-club? Gent wil zich lanceren, KVM wil 9 op 9 na zeges tegen Club en Westerlo

LIVE: Slaat Raman ook toe tegen ex-club? Gent wil zich lanceren, KVM wil 9 op 9 na zeges tegen Club en Westerlo

09:45
LIVE: Verrassen de Rouches ook in het Dudenpark? "Ik hoop dat Standard zich dit seizoen herpakt"

LIVE: Verrassen de Rouches ook in het Dudenpark? "Ik hoop dat Standard zich dit seizoen herpakt"

09:40
KAA Gent en Anderlecht strijden om ex-PSG-toptalent

KAA Gent en Anderlecht strijden om ex-PSG-toptalent

09:00
2
Guillaume Gillet haalt uit naar ex-bestuur van Anderlecht: hij onthult hoe het eraan toe ging

Guillaume Gillet haalt uit naar ex-bestuur van Anderlecht: hij onthult hoe het eraan toe ging

08:20
Transfer sterkhouder Antwerp is volgens hemzelf "fiftyfifty": "Ik zal er klaar voor zijn"

Transfer sterkhouder Antwerp is volgens hemzelf "fiftyfifty": "Ik zal er klaar voor zijn"

07:40
2
'Na Club Brugge en Antwerp aast nu ook Anderlecht op dezelfde spits'

'Na Club Brugge en Antwerp aast nu ook Anderlecht op dezelfde spits'

21:40
5
Vormer haalt anekdote op over hoe Noa Lang zijn mond opentrok tegen Philippe Clement

Vormer haalt anekdote op over hoe Noa Lang zijn mond opentrok tegen Philippe Clement

11:30
1
Ruud Vormer over situatie van Jelle Vossen: "Knettergek zou ik zijn geworden"

Ruud Vormer over situatie van Jelle Vossen: "Knettergek zou ik zijn geworden"

07:20
3
De mogelijke opstellingen van onverwachte topper in Jupiler Pro League

De mogelijke opstellingen van onverwachte topper in Jupiler Pro League

06:30
Genk-coach Thorsten Fink doet opmerkelijke bekentenis: "Ik heb geluisterd naar de journalisten" Reactie

Genk-coach Thorsten Fink doet opmerkelijke bekentenis: "Ik heb geluisterd naar de journalisten"

06:00
David Hubert enorm positief na 1 op 12 en nederlaag tegen Genk: daar heeft hij ook redenen voor Reactie

David Hubert enorm positief na 1 op 12 en nederlaag tegen Genk: daar heeft hij ook redenen voor

23:45
4
Topschutter El Ouahdi verschuilt zich achter mysterieus glimlachje: "Geen weet van gesprekken" Reactie

Topschutter El Ouahdi verschuilt zich achter mysterieus glimlachje: "Geen weet van gesprekken"

23:25
1
Vader Courtois geeft toe dat Thibaut rancuneus kan zijn: "Dan is het normaal dat het voor ons voorbij is"

Vader Courtois geeft toe dat Thibaut rancuneus kan zijn: "Dan is het normaal dat het voor ons voorbij is"

12:00
1
Zinho Vanheusden openhartig over zijn carrière en de vele blessures: "Ik wou mijn zoontje kunnen optillen"

Zinho Vanheusden openhartig over zijn carrière en de vele blessures: "Ik wou mijn zoontje kunnen optillen"

08:00
🎥 Uitzendrechten, nieuwkomer Zulte Waregem, de stilstaande fases van Union, ...: FC De Kampioen als ultieme inspiratie

🎥 Uitzendrechten, nieuwkomer Zulte Waregem, de stilstaande fases van Union, ...: FC De Kampioen als ultieme inspiratie

22:30
Genk heeft dankzij El Ouahdi eerste zege beet, maar moest tegen OHL dieper gaan dan begin deed vermoeden

Genk heeft dankzij El Ouahdi eerste zege beet, maar moest tegen OHL dieper gaan dan begin deed vermoeden

22:42
Van der Elst komt met veel lof voor Bruggeling ... en zijn familie

Van der Elst komt met veel lof voor Bruggeling ... en zijn familie

23:00
KV Mechelen reageert op het 'bus-verhaal' van vertrokken sterkhouder Nikola Storm na zijn debuut bij nieuwe club

KV Mechelen reageert op het 'bus-verhaal' van vertrokken sterkhouder Nikola Storm na zijn debuut bij nieuwe club

06:45
Beslissing is gevallen: Union SG komt met goed nieuws over goudhaantje

Beslissing is gevallen: Union SG komt met goed nieuws over goudhaantje

21:20
Coach Thorsten Fink grijpt in na 1 op 9 van KRC Genk: dit is de grootste verandering

Coach Thorsten Fink grijpt in na 1 op 9 van KRC Genk: dit is de grootste verandering

21:00
Toewijding aan Standard, hereniging met Adem Zorgane en liefde voor de NBA: Marco Ilaimaharitra vertelt alles Interview

Toewijding aan Standard, hereniging met Adem Zorgane en liefde voor de NBA: Marco Ilaimaharitra vertelt alles

20:40
Rik De Mil kijkt Antwerp straks in de ogen met Charleroi: "Na wat er gebeurd is..."

Rik De Mil kijkt Antwerp straks in de ogen met Charleroi: "Na wat er gebeurd is..."

20:10
Nog een vertrekker voor Hayen? 'Drie buitenlandse topclubs dringen aan voor speler Club Brugge'

Nog een vertrekker voor Hayen? 'Drie buitenlandse topclubs dringen aan voor speler Club Brugge'

20:00
3
Ivan Leko komt met dubbele domper richting match tegen KV Mechelen

Ivan Leko komt met dubbele domper richting match tegen KV Mechelen

19:20
2
Zien we Dries Mertens terug op de Belgische velden? "Ik zou er nu ook geen miljoen op zetten dat het niet gebeurt"

Zien we Dries Mertens terug op de Belgische velden? "Ik zou er nu ook geen miljoen op zetten dat het niet gebeurt"

10:30
1
KV Mechelen heeft na de scalp van Club Brugge ook die van KAA Gent in het vizier: deze uitspraken wijzen op ambitie Interview

KV Mechelen heeft na de scalp van Club Brugge ook die van KAA Gent in het vizier: deze uitspraken wijzen op ambitie

18:50
Club-aanvaller Carlos Forbs wordt helemaal afgemaakt: "6 miljoen voor een speler die zo weinig kan"

Club-aanvaller Carlos Forbs wordt helemaal afgemaakt: "6 miljoen voor een speler die zo weinig kan"

18:20
16
Johan Boskamp duidt duidelijke titelfavoriet aan in Premier League en ook de twee uitdagers

Johan Boskamp duidt duidelijke titelfavoriet aan in Premier League en ook de twee uitdagers

09:30
Club-fans verbaasd: heel verrassende afwezigen voor match tegen Zulte Waregem

Club-fans verbaasd: heel verrassende afwezigen voor match tegen Zulte Waregem

17:40
2
Intriest begin van de Premier League: uitblinker Bournemouth racistisch bejegend door fan in rolstoel

Intriest begin van de Premier League: uitblinker Bournemouth racistisch bejegend door fan in rolstoel

08:36
Mircea Rednic ziet belangrijke speler uitvallen: update uit de ziekenboeg van Standard Interview

Mircea Rednic ziet belangrijke speler uitvallen: update uit de ziekenboeg van Standard

17:20
KAA Gent-coach Ivan Leko dolgelukkig, en daar heeft Anderlecht voor gezorgd

KAA Gent-coach Ivan Leko dolgelukkig, en daar heeft Anderlecht voor gezorgd

17:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 20:45 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 17/08 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Pegel Pegel over Vader Courtois geeft toe dat Thibaut rancuneus kan zijn: "Dan is het normaal dat het voor ons voorbij is" Demogorgon Demogorgon over Vormer haalt anekdote op over hoe Noa Lang zijn mond opentrok tegen Philippe Clement Impala Impala over DAZN en telecombedrijven komen er maar niet uit: nieuwe strategie DAZN om toch nog akkoord te vinden Mike59 Mike59 over Club Brugge-speler lijkt al zijn krediet nu al opgebruikt te hebben: pijnlijk verhaal aan het worden Vital Verheyen Vital Verheyen over OH Leuven - KRC Genk: 1-2 Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Cercle Brugge boos na derby: Vereniging gaat in beroep na beslissing over rode kaart FranskeVRooij FranskeVRooij over Transfer sterkhouder Antwerp is volgens hemzelf "fiftyfifty": "Ik zal er klaar voor zijn" TIGERMANIA TIGERMANIA over Nog een Club Brugge-speler mag hopen op een selectie voor Rode Duivels: Garcia kan amper om hem heen TIGERMANIA TIGERMANIA over Zien we Dries Mertens terug op de Belgische velden? "Ik zou er nu ook geen miljoen op zetten dat het niet gebeurt" Deklat71 Deklat71 over Hoe het klikt tussen heftige karakters Raman en Vanderbiest: "Is hij nog uit geweest? Na de match doen ze wat ze willen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved