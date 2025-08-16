"Ze zullen er niet ver naast zitten": Anthony Moris zegt hoe Standard het dit seizoen zal doen

Anthony Moris zal met grote interesse de confrontatie tussen Union en Standard volgen, zijn twee voormalige clubs. De nieuwe doelman van Al-Khaleej hoopt op een overwinning voor Union, terwijl hij ook hoopt dat de Rouches de top zullen bereiken.

Het wordt een langverwachte confrontatie tussen Union Saint-Gilloise en Standard die zaterdagavond zal plaatsvinden in het Dudenpark. Anthony Moris had graag de wedstrijd gevolgd, maar hij zal zich tevreden moeten stellen met de heruitzending of samenvatting omdat hij op het huwelijk van zijn broer zal zijn. In een interview met L'Avenir heeft hij zich uitgesproken over de match.

"Ik hoop dat Union zal winnen, maar dat Standard zich zal herstellen. Ik ben erg blij om te zien dat Pierre François, die ik goed ken, terug is bij de club. Hij is heel rationeel in de beslissingen die hij neemt voor het welzijn van de club", zei hij.

"Ik ken Marc Wilmots ook, ik hou van zijn temperament. Het Belgische voetbal heeft een Standard aan de top nodig en ik heb het gevoel dat er een kleine opleving gaande is. Ik denk dat het dit seizoen een beetje te kort zal zijn voor de top 6, maar het zal er niet ver naast zitten."

Anthony Moris prijst het werk van Marc Wilmots bij Standard

Tijdens een trainingskamp in Arnhem, Nederland, met zijn Saoedische club Al-Khaleej, volgt Anthony Moris het Belgische voetbal nog steeds goed. Hij vindt dat Standard goed heeft gehandeld tijdens de transferperiode.

"Ze hebben verstandig gehandeld door zich te richten op ervaren spelers, die weten hoe ze met de druk moeten omgaan en de jongeren moeten ondersteunen. Het zal jaren duren om de club weer op te bouwen, en het is goed om een duidelijke man als Wilmots te hebben. Het feit dat hij Witsel heeft benaderd, laat zien dat hij er niet voor zichzelf zit", besluit Moris.

Volg Union SG - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

