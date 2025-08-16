Johan Boskamp onder de indruk van Club Brugge-speler: "Nog nooit van hem gezien"

Carlos Forbs heeft tegen RB Salzburg meteen zijn waarde kunnen bewijzen. Johan Boskamp ziet al serieuze verbetering in vergelijking met zijn periode bij Ajax.

Club Brugge kon deze week uitpakken met een knappe comeback tegen RB Salzburg. Blauw-zwart kwam terug van een 0-2 achterstand naar een 3-2 overwinning.

"Het zag er link uit, maar ze hebben het toch maar mooi rechtgezet. Heel knap", zegt Johan Boskamp erover bij Het Belang van Limburg. Nieuwkomer Carlos Forbs mocht tijdens die wedstrijd meteen starten.

En de 21-jarige Portugees kon al snel zijn waarde bewijzen: hij bedankte coach Nicky Hayen met een belangrijk doelpunt. In de 83e minuut scoorde hij de gelijkmaker.

"Forbs werd na die wedstrijd de hemel ingeprezen. Zelf wil ik hem nu graag zien bevestigen", merkt Boskamp op. In Nederland kreeg de aanvaller namelijk bakken kritiek over zich heen, nu zelfs nog.

"We wisten al dat ie sneller was dan het licht, maar tegen Salzburg behield hij ook goed het overzicht. Dat heb ik bij Ajax nooit van hem gezien", besluit Boskamp. Aan Forbs nu om alle critici de mond te snoeren.