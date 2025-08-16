🎥 Terecht of niet? Standard-spits Henry krijgt na 25 minuten al rood tegen Union

Standard staat zaterdag voor een zware test tegen Union SG. Na een sterke seizoensstart liep het tegen Genk goed, maar tegen Union kreeg Thomas Henry al vroeg rood.

Standard neemt het zaterdag op tegen Union SG. De Rouches begonnen op geweldige wijze aan hun seizoen, maar staan na de zege tegen KRC Genk voor hun tweede grote test.

Al snel hadden de Luikenaars het moeilijk. Kevin Rodriguez scoorde op aangeven van nieuwkomer Florucz het openingsdoelpunt na zo'n 23 minuten spelen.

Twee minuten later ging het nog meer mis voor Standard. Thomas Henry moest na 25 minuten al gaan douchen. Scheidsrechter Bram Van Driesschen was héél streng en gaf zijn tweede gele kaart.

Henry kreeg eerder al geel na een duel met Mac Allister, al leek dat zelfs niet op een fout. Hij wist dat hij moet oppassen, maar zijn tweede geel was ook erg ongelukkig.

Henry ging samen met Vanhoutte naar een bal, maar de Union-middenvelder was er net iets sneller bij. Daardoor raakte Henry de voet van Vanhoutte, wat voor de ref voldoende was om hem uit te sluiten. Terecht of niet? Oordeel vooral zelf.