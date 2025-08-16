🎥 Terecht of niet? Standard-spits Henry krijgt na 25 minuten al rood tegen Union

Foto: © photonews

Standard staat zaterdag voor een zware test tegen Union SG. Na een sterke seizoensstart liep het tegen Genk goed, maar tegen Union kreeg Thomas Henry al vroeg rood.

Standard neemt het zaterdag op tegen Union SG. De Rouches begonnen op geweldige wijze aan hun seizoen, maar staan na de zege tegen KRC Genk voor hun tweede grote test.

Al snel hadden de Luikenaars het moeilijk. Kevin Rodriguez scoorde op aangeven van nieuwkomer Florucz het openingsdoelpunt na zo'n 23 minuten spelen.

Twee minuten later ging het nog meer mis voor Standard. Thomas Henry moest na 25 minuten al gaan douchen. Scheidsrechter Bram Van Driesschen was héél streng en gaf zijn tweede gele kaart.

Henry kreeg eerder al geel na een duel met Mac Allister, al leek dat zelfs niet op een fout. Hij wist dat hij moet oppassen, maar zijn tweede geel was ook erg ongelukkig.

Henry ging samen met Vanhoutte naar een bal, maar de Union-middenvelder was er net iets sneller bij. Daardoor raakte Henry de voet van Vanhoutte, wat voor de ref voldoende was om hem uit te sluiten. Terecht of niet? Oordeel vooral zelf.

❌ | Thomas Henry moet vroegtijdig gaan douchen. 🚿😳 #USGSTA

Bekijk de #JPL exclusief op DAZN! 📲 https://t.co/F8mYMp3JnQ pic.x.com/9iG2jK0d2p

— DAZN België (@DAZN_BENL) August 16, 2025
Indrukwekkend Union domineert en wint makkelijk tegen Standard, dat meer dan een uur met tien stond

Indrukwekkend Union domineert en wint makkelijk tegen Standard, dat meer dan een uur met tien stond

22:38
Verrassende transfer in de maak: 'Leander Dendoncker kan naar La Liga'

Verrassende transfer in de maak: 'Leander Dendoncker kan naar La Liga'

22:30
Nicky Hayen blij met nieuwe goalgetter: "Maar één zwaluw maakt de lente niet"

Nicky Hayen blij met nieuwe goalgetter: "Maar één zwaluw maakt de lente niet"

22:15
Vrancken geeft toe: beste passer van Europa mag vertrekken bij STVV

Vrancken geeft toe: beste passer van Europa mag vertrekken bij STVV

21:50
🎥 Vanderbiest (KVM) en Leko (Gent) hebben niets dan complimenten voor elkaar en elkaars club en gaan daar heel ver in

🎥 Vanderbiest (KVM) en Leko (Gent) hebben niets dan complimenten voor elkaar en elkaars club en gaan daar heel ver in

21:25
Antwerp-middenvelder is er zeker van: "Hij kan de nieuwe Toby worden"

Antwerp-middenvelder is er zeker van: "Hij kan de nieuwe Toby worden"

21:40
Winger met transferitis zelfs niet op de bank tegen Club Brugge: coach reageert op de zaak

Winger met transferitis zelfs niet op de bank tegen Club Brugge: coach reageert op de zaak

20:45
Debuut voor Bakayoko: Leipzig-Belgen hadden het heel moeilijk tegen Duitse vierdeklasser

Debuut voor Bakayoko: Leipzig-Belgen hadden het heel moeilijk tegen Duitse vierdeklasser

21:20
"Dit is een referentiewedstrijd": Patro-coach Stijn Stijnen is duidelijk na nederlaag

"Dit is een referentiewedstrijd": Patro-coach Stijn Stijnen is duidelijk na nederlaag

21:00
KAA Gent Ladies winnen nu ook vlot bij KV Mechelen

KAA Gent Ladies winnen nu ook vlot bij KV Mechelen

21:10
"Ze zullen er niet ver naast zitten": Anthony Moris zegt hoe Standard het dit seizoen zal doen

"Ze zullen er niet ver naast zitten": Anthony Moris zegt hoe Standard het dit seizoen zal doen

17:30
1
"Pocognoli is een beetje boos op me" - Mircea Rednic beseft wat hij met de Union-coach deed

"Pocognoli is een beetje boos op me" - Mircea Rednic beseft wat hij met de Union-coach deed

12:30
Gouden wissel Ivan Leko levert KAA Gent op het veld van ongeslagen KV Mechelen eerste punt buitenshuis op

Gouden wissel Ivan Leko levert KAA Gent op het veld van ongeslagen KV Mechelen eerste punt buitenshuis op

20:13
Niet naar KRC Genk: Rafik Belghali verlaat KV Mechelen voor buitenlands avontuur

Niet naar KRC Genk: Rafik Belghali verlaat KV Mechelen voor buitenlands avontuur

20:30
3
Vindt Andi Zeqiri een uitweg? 'Deze club meldt zich voor Genk-spits'

Vindt Andi Zeqiri een uitweg? 'Deze club meldt zich voor Genk-spits'

18:00
Wissel op de toekomst bij Genk? Jonge spits maakt na maanden blessureleed rentree

Wissel op de toekomst bij Genk? Jonge spits maakt na maanden blessureleed rentree

20:15
Dit heeft Nicky Hayen te zeggen na late overwinning in Waregem: "Vorig jaar ook pas vanaf oktober ..."

Dit heeft Nicky Hayen te zeggen na late overwinning in Waregem: "Vorig jaar ook pas vanaf oktober ..."

19:15
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/08: Zeqiri - Gharbi - Doumbia

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/08: Zeqiri - Gharbi - Doumbia

18:00
Veelbelovende start voor Maxim De Cuyper en volledig geslaagd debuut voor Noah Sadiki in de Premier League

Veelbelovende start voor Maxim De Cuyper en volledig geslaagd debuut voor Noah Sadiki in de Premier League

20:00
2
Plots onverwachte wending in transferdossier rond Zeno Van den Bosch

Plots onverwachte wending in transferdossier rond Zeno Van den Bosch

19:30
Verrassing in de basis bij KV Mechelen: dit is de reden

Verrassing in de basis bij KV Mechelen: dit is de reden

19:00
🎥 Brandon Mechele niet onder de indruk na heerlijke goal van Campbell: "Hij heeft geluk"

🎥 Brandon Mechele niet onder de indruk na heerlijke goal van Campbell: "Hij heeft geluk"

18:30
1
LIVE: Verrassen de Rouches ook in het Dudenpark? "Ik hoop dat Standard zich dit seizoen herpakt"

LIVE: Verrassen de Rouches ook in het Dudenpark? "Ik hoop dat Standard zich dit seizoen herpakt"

09:40
Venijn in de staart: Zulte Waregem laat nieuwe stunt liggen, Club Brugge pakt heel late driepunter

Venijn in de staart: Zulte Waregem laat nieuwe stunt liggen, Club Brugge pakt heel late driepunter

17:53
Ambitie promotie is groot: gewezen JPL-kapitein zet KV Kortrijk op weg naar knappe 6 op 6 tegen Lierse

Ambitie promotie is groot: gewezen JPL-kapitein zet KV Kortrijk op weg naar knappe 6 op 6 tegen Lierse

18:15
Dubbele opsteker voor Fink en Genk met oog op Europese wedstrijd

Dubbele opsteker voor Fink en Genk met oog op Europese wedstrijd

17:00
Revelatie van het nieuwe seizoen mikt hoog: "Tien goals en tien assists"

Revelatie van het nieuwe seizoen mikt hoog: "Tien goals en tien assists"

16:45
Ruud Vormer geeft zijn duidelijke mening over Club-middenvelder Ludovit Reis

Ruud Vormer geeft zijn duidelijke mening over Club-middenvelder Ludovit Reis

16:00
1
Een basisplaats als... slecht nieuws voor Maarten Vandevoordt bij Leipzig

Een basisplaats als... slecht nieuws voor Maarten Vandevoordt bij Leipzig

16:30
Anderlecht is gewaarschuwd: "Fans verwennen met grote wedstrijd en die winnend afsluiten"

Anderlecht is gewaarschuwd: "Fans verwennen met grote wedstrijd en die winnend afsluiten"

15:15
Anderlecht en Standard hebben interesse getoond: Franck Lampard blijft Norman Bassette negeren

Anderlecht en Standard hebben interesse getoond: Franck Lampard blijft Norman Bassette negeren

14:30
Johan Boskamp onder de indruk van Club Brugge-speler: "Nog nooit van hem gezien"

Johan Boskamp onder de indruk van Club Brugge-speler: "Nog nooit van hem gezien"

15:00
1
Amper een jaar na zijn vertrek bij Genk: nieuwe knaltransfer in de maak voor El Khannouss

Amper een jaar na zijn vertrek bij Genk: nieuwe knaltransfer in de maak voor El Khannouss

15:30
De mogelijke opstellingen van onverwachte topper in Jupiler Pro League

De mogelijke opstellingen van onverwachte topper in Jupiler Pro League

06:30
Na mislukte passage in Japan: Sandy Walsh heeft nieuw opvallend avontuur beet

Na mislukte passage in Japan: Sandy Walsh heeft nieuw opvallend avontuur beet

14:00
1
Zware domper voor Romelu Lukaku... en Rode Duivels

Zware domper voor Romelu Lukaku... en Rode Duivels

13:30
3

