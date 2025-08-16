Winger met transferitis zelfs niet op de bank tegen Club Brugge: coach reageert op de zaak

Winger met transferitis zelfs niet op de bank tegen Club Brugge: coach reageert op de zaak
Speelt Zulte Waregem eerstdaags nog een van zijn meer creatieve spelers kwijt? Het zou zomaar kunnen, want op het wedstrijdblad was geen sprake van Abdoulaye Ablo Traoré.

Abdoulaye Ablo Traoré was vorig jaar nog een van de supersubs bij Zulte Waregem. Met zes doelpunten in amper 690 speelminuten toonde hij zich een heel belangrijke speler.

Winger zelfs niet op de bank tegen Club Brugge

Ook dit jaar mocht hij in de eerste twee wedstrijden in de basis beginnen voor Essevee, maar tegen Anderlecht werd het een korte invalbeurt en tegen Club Brugge zat hij zelfs niet op de bank.

De speler zelf zou hebben aangegeven mentaal niet klaar te zijn geweest om te spelen tegen blauw-zwart. Dat nijgt dus naar een mogelijke transfer voor de 22-jarige Ivoriaanse rechtsbuiten.

Sven Vandenbroeck laat zich uit over Traoré

"Waarom hij niet op de bank zat? Dat is iets interns waar de club zal over communiceren", aldus coach Sven Vandenbroeck over zijn speler. "Ik vind het in ieder geval jammer dat hij er niet bij was."

De kans bestaat dat er in de loop van de week nieuws zal komen over een mogelijke transfer van Traoré naar het buitenland. Waar hij heen zou gaan, is zelfs bij insiders niet geweten. We houden u de komende dagen verder op de hoogte.

