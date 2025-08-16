"Pocognoli is een beetje boos op me" - Mircea Rednic beseft wat hij met de Union-coach deed

Tijdens het seizoen 2012-2013 zette Mircea Rednic Sébastien Pocognoli op de bank bij Standard, ten voordele van Jelle Van Damme. Dertien jaar later zullen de twee opnieuw tegenover elkaar staan, dit keer in het Dudenpark.

Standard kwam afgelopen weekend als winnaar van het veld tegen Racing Genk, en Mircea Rednic kijkt vooruit naar een zware confrontatie. “Union is een zeer goed team", gaf hij vrijdag aan tijdens de persconferentie.

“Het wordt nog moeilijker dan tegen Genk, want zij zijn momenteel één van de beste ploegen van België. We kennen hun filosofie, en ook die van Pocognoli, maar ik geloof dat hij het me nog een beetje kwalijk neemt…”

De huidige coach van Union Saint-Gilloise heeft dus nog een rekening open bij Rednic. Toen Pocognoli zelf nog speler was bij Standard, moest Rednic kiezen tussen hem en Jelle Van Damme voor de linkerflank. “In 2012 had ik die keuze. Ik sprak met Sébastien over mijn beslissing om Jelle op te stellen. Hij accepteerde het, maar spelers vergeten zulke dingen niet. Hij vertrok daarna naar Hannover, maar de herinnering blijft", aldus Rednic.

Ook David Hubert teleurgesteld

Rednic benadrukt dat het niet de eerste keer was dat zijn keuzes voor teleurstelling zorgden. “Ook David Hubert, die ik kende van bij Gent, kreeg bij Moeskroen toen niet de voorkeur. Het zijn intelligente spelers, maar ik heb andere keuzes moeten maken. Dat wordt niet vergeten.”

Met een glimlach besluit Rednic: “Het verleden speelt een rol, maar nu gaat het om de wedstrijd. Zaterdag telt alleen het resultaat.”