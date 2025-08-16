"Pocognoli is een beetje boos op me" - Mircea Rednic beseft wat hij met de Union-coach deed

"Pocognoli is een beetje boos op me" - Mircea Rednic beseft wat hij met de Union-coach deed
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tijdens het seizoen 2012-2013 zette Mircea Rednic Sébastien Pocognoli op de bank bij Standard, ten voordele van Jelle Van Damme. Dertien jaar later zullen de twee opnieuw tegenover elkaar staan, dit keer in het Dudenpark.

Standard kwam afgelopen weekend als winnaar van het veld tegen Racing Genk, en Mircea Rednic kijkt vooruit naar een zware confrontatie. “Union is een zeer goed team", gaf hij vrijdag aan tijdens de persconferentie.

“Het wordt nog moeilijker dan tegen Genk, want zij zijn momenteel één van de beste ploegen van België. We kennen hun filosofie, en ook die van Pocognoli, maar ik geloof dat hij het me nog een beetje kwalijk neemt…”

De huidige coach van Union Saint-Gilloise heeft dus nog een rekening open bij Rednic. Toen Pocognoli zelf nog speler was bij Standard, moest Rednic kiezen tussen hem en Jelle Van Damme voor de linkerflank. “In 2012 had ik die keuze. Ik sprak met Sébastien over mijn beslissing om Jelle op te stellen. Hij accepteerde het, maar spelers vergeten zulke dingen niet. Hij vertrok daarna naar Hannover, maar de herinnering blijft", aldus Rednic.

Ook David Hubert teleurgesteld

Rednic benadrukt dat het niet de eerste keer was dat zijn keuzes voor teleurstelling zorgden. “Ook David Hubert, die ik kende van bij Gent, kreeg bij Moeskroen toen niet de voorkeur. Het zijn intelligente spelers, maar ik heb andere keuzes moeten maken. Dat wordt niet vergeten.”

Met een glimlach besluit Rednic: “Het verleden speelt een rol, maar nu gaat het om de wedstrijd. Zaterdag telt alleen het resultaat.”

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Union SG - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Union SG
Mircea Rednic
Sébastien Pocognoli

Meer nieuws

De mogelijke opstellingen van onverwachte topper in Jupiler Pro League

De mogelijke opstellingen van onverwachte topper in Jupiler Pro League

06:30
Anderlecht is gewaarschuwd: "Fans verwennen met grote wedstrijd en die winnend afsluiten"

Anderlecht is gewaarschuwd: "Fans verwennen met grote wedstrijd en die winnend afsluiten"

15:15
LIVE: Verrassen de Rouches ook in het Dudenpark? "Ik hoop dat Standard zich dit seizoen herpakt"

LIVE: Verrassen de Rouches ook in het Dudenpark? "Ik hoop dat Standard zich dit seizoen herpakt"

09:40
Johan Boskamp onder de indruk van Club Brugge-speler: "Nog nooit van hem gezien"

Johan Boskamp onder de indruk van Club Brugge-speler: "Nog nooit van hem gezien"

15:00
Mircea Rednic ziet belangrijke speler uitvallen: update uit de ziekenboeg van Standard Interview

Mircea Rednic ziet belangrijke speler uitvallen: update uit de ziekenboeg van Standard

17:20
Anderlecht en Standard hebben interesse getoond: Franck Lampard blijft Norman Bassette negeren

Anderlecht en Standard hebben interesse getoond: Franck Lampard blijft Norman Bassette negeren

14:30
Sébastien Pocognoli vreest: drie afwezigen voor match tegen Standard, blessure middenvelder erger dan verwacht

Sébastien Pocognoli vreest: drie afwezigen voor match tegen Standard, blessure middenvelder erger dan verwacht

16:00
Na mislukte passage in Japan: Sandy Walsh heeft nieuw opvallend avontuur beet

Na mislukte passage in Japan: Sandy Walsh heeft nieuw opvallend avontuur beet

14:00
1
Zware domper voor Romelu Lukaku... en Rode Duivels

Zware domper voor Romelu Lukaku... en Rode Duivels

13:30
3
Vlak voor competitiestart: Vincent Kompany ziet belangrijke aanvaller vertrekken

Vlak voor competitiestart: Vincent Kompany ziet belangrijke aanvaller vertrekken

13:00
Beslissing is gevallen: Union SG komt met goed nieuws over goudhaantje

Beslissing is gevallen: Union SG komt met goed nieuws over goudhaantje

21:20
LIVE: Zulte Waregem wil na Anderlecht ook Club Brugge kloppen, Hayen laat belangrijke pionnen thuis

LIVE: Zulte Waregem wil na Anderlecht ook Club Brugge kloppen, Hayen laat belangrijke pionnen thuis

11:00
DAZN en telecombedrijven komen er maar niet uit: nieuwe strategie DAZN om toch nog akkoord te vinden

DAZN en telecombedrijven komen er maar niet uit: nieuwe strategie DAZN om toch nog akkoord te vinden

10:00
2
Vader Courtois geeft toe dat Thibaut rancuneus kan zijn: "Dan is het normaal dat het voor ons voorbij is"

Vader Courtois geeft toe dat Thibaut rancuneus kan zijn: "Dan is het normaal dat het voor ons voorbij is"

12:00
7
Club Brugge-speler lijkt al zijn krediet nu al opgebruikt te hebben: pijnlijk verhaal aan het worden

Club Brugge-speler lijkt al zijn krediet nu al opgebruikt te hebben: pijnlijk verhaal aan het worden

11:00
2
Toewijding aan Standard, hereniging met Adem Zorgane en liefde voor de NBA: Marco Ilaimaharitra vertelt alles Interview

Toewijding aan Standard, hereniging met Adem Zorgane en liefde voor de NBA: Marco Ilaimaharitra vertelt alles

20:40
Vormer haalt anekdote op over hoe Noa Lang zijn mond opentrok tegen Philippe Clement

Vormer haalt anekdote op over hoe Noa Lang zijn mond opentrok tegen Philippe Clement

11:30
5
Hoe het klikt tussen heftige karakters Raman en Vanderbiest: "Is hij nog uit geweest? Na de match doen ze wat ze willen"

Hoe het klikt tussen heftige karakters Raman en Vanderbiest: "Is hij nog uit geweest? Na de match doen ze wat ze willen"

10:20
1
LIVE: Slaat Raman ook toe tegen ex-club? Gent wil zich lanceren, KVM wil 9 op 9 na zeges tegen Club en Westerlo

LIVE: Slaat Raman ook toe tegen ex-club? Gent wil zich lanceren, KVM wil 9 op 9 na zeges tegen Club en Westerlo

09:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/08: Gharbi - Doumbia

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/08: Gharbi - Doumbia

09:00
Zien we Dries Mertens terug op de Belgische velden? "Ik zou er nu ook geen miljoen op zetten dat het niet gebeurt"

Zien we Dries Mertens terug op de Belgische velden? "Ik zou er nu ook geen miljoen op zetten dat het niet gebeurt"

10:30
3
Zinho Vanheusden openhartig over zijn carrière en de vele blessures: "Ik wou mijn zoontje kunnen optillen"

Zinho Vanheusden openhartig over zijn carrière en de vele blessures: "Ik wou mijn zoontje kunnen optillen"

08:00
KAA Gent en Anderlecht strijden om ex-PSG-toptalent

KAA Gent en Anderlecht strijden om ex-PSG-toptalent

09:00
5
Johan Boskamp duidt duidelijke titelfavoriet aan in Premier League en ook de twee uitdagers

Johan Boskamp duidt duidelijke titelfavoriet aan in Premier League en ook de twee uitdagers

09:30
Guillaume Gillet haalt uit naar ex-bestuur van Anderlecht: hij onthult hoe het eraan toe ging

Guillaume Gillet haalt uit naar ex-bestuur van Anderlecht: hij onthult hoe het eraan toe ging

08:20
2
Intriest begin van de Premier League: uitblinker Bournemouth racistisch bejegend door fan in rolstoel

Intriest begin van de Premier League: uitblinker Bournemouth racistisch bejegend door fan in rolstoel

08:36
Transfer sterkhouder Antwerp is volgens hemzelf "fiftyfifty": "Ik zal er klaar voor zijn"

Transfer sterkhouder Antwerp is volgens hemzelf "fiftyfifty": "Ik zal er klaar voor zijn"

07:40
3
Ruud Vormer over situatie van Jelle Vossen: "Knettergek zou ik zijn geworden"

Ruud Vormer over situatie van Jelle Vossen: "Knettergek zou ik zijn geworden"

07:20
3
Genk-coach Thorsten Fink doet opmerkelijke bekentenis: "Ik heb geluisterd naar de journalisten" Reactie

Genk-coach Thorsten Fink doet opmerkelijke bekentenis: "Ik heb geluisterd naar de journalisten"

06:00
KV Mechelen reageert op het 'bus-verhaal' van vertrokken sterkhouder Nikola Storm na zijn debuut bij nieuwe club

KV Mechelen reageert op het 'bus-verhaal' van vertrokken sterkhouder Nikola Storm na zijn debuut bij nieuwe club

06:45
David Hubert enorm positief na 1 op 12 en nederlaag tegen Genk: daar heeft hij ook redenen voor Reactie

David Hubert enorm positief na 1 op 12 en nederlaag tegen Genk: daar heeft hij ook redenen voor

23:45
4
Topschutter El Ouahdi verschuilt zich achter mysterieus glimlachje: "Geen weet van gesprekken" Reactie

Topschutter El Ouahdi verschuilt zich achter mysterieus glimlachje: "Geen weet van gesprekken"

23:25
1
Genk heeft dankzij El Ouahdi eerste zege beet, maar moest tegen OHL dieper gaan dan begin deed vermoeden

Genk heeft dankzij El Ouahdi eerste zege beet, maar moest tegen OHL dieper gaan dan begin deed vermoeden

22:42
Beveren doet prima zaak, Patro Eisden loopt ferm blauwtje bij Bouchez

Beveren doet prima zaak, Patro Eisden loopt ferm blauwtje bij Bouchez

23:51
Van der Elst komt met veel lof voor Bruggeling ... en zijn familie

Van der Elst komt met veel lof voor Bruggeling ... en zijn familie

23:00
🎥 Uitzendrechten, nieuwkomer Zulte Waregem, de stilstaande fases van Union, ...: FC De Kampioen als ultieme inspiratie

🎥 Uitzendrechten, nieuwkomer Zulte Waregem, de stilstaande fases van Union, ...: FC De Kampioen als ultieme inspiratie

22:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 20:45 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 17/08 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Stefan Mertens Stefan Mertens over Club-aanvaller Carlos Forbs wordt helemaal afgemaakt: "6 miljoen voor een speler die zo weinig kan" JaKu JaKu over Zien we Dries Mertens terug op de Belgische velden? "Ik zou er nu ook geen miljoen op zetten dat het niet gebeurt" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Transfer sterkhouder Antwerp is volgens hemzelf "fiftyfifty": "Ik zal er klaar voor zijn" Geert66 Geert66 over Zware domper voor Romelu Lukaku... en Rode Duivels Nelvafrel Nelvafrel over Telenet en Proximus reageren op deze manier na statement DAZN jeffzie151 jeffzie151 over Na mislukte passage in Japan: Sandy Walsh heeft nieuw opvallend avontuur beet Nelvafrel Nelvafrel over Martine Prenen brengt haar verhaal over Eddy Snelders: "In werkelijkheid zat er iets anders achter dat gedrag" JaKu JaKu over Vormer haalt anekdote op over hoe Noa Lang zijn mond opentrok tegen Philippe Clement Vital Verheyen Vital Verheyen over Vader Courtois geeft toe dat Thibaut rancuneus kan zijn: "Dan is het normaal dat het voor ons voorbij is" Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Zulte Waregem - Club Brugge: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved