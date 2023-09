Riemer duidt aan waar het probleem ligt en vergelijkt met... Club Brugge

Anderlecht blijft de punten binnenrijven en heeft nu al sinds speeldag 1 niet meer verloren. Tot daar het positieve, want ook tegen Eupen (1-3-winst) verloren ze de controle tijdens grote delen van de match. En daar heeft Brian Riemer een hekel aan.

Riemer zag ook dat de wedstrijd helemaal anders had kunnen verlopen. "Het was een wedstrijd tussen twee teams die voetbal wilden spelen. Ze gaven ons een strijd", verwees hij naar zijn collega Florian Kohfeldt. "We scoren snel, een ideale start waar we ook op trainen."

"Dan kan Rits de wedstrijd afmaken in de eerste tien minuten, maar laat dat na. Eupen komt gelijk via een ongelooflijke goal en daarna gaven we de controle weg. Te weinig spelers wilden de bal en dat gaf ons heel wat problemen. De tweede helft was beter, de kwaliteit ook."

We hebben een basiself nodig

Maar waarom kan Anderlecht geen hele wedstrijd domineren? Het is vaak te weinig om de fans te plezieren. "We moeten stabiliteit krijgen", zuchtte Riemer. "We moeten elke keer spelers switchen en dat is heel ambetant voor ons. Ik wil een basiself, maar ook deze week moest ik drie spelers wisselen."

"Kijk naar Club Brugge, daar kan je voorspellen wie er gaat starten. Dat moet bij ons ook het geval zijn. Het positieve is dat we wel veel gecreëerd hebben, dat is al een hele stap vooruit. Maar om ook die kwaliteit te blijven brengen, hebben we automatismen nodig. En spelers die op elkaar ingespeeld geraken."