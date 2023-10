Club Brugge houdt ook tegen STVV de nul niet en blijft voor de vierde keer op rij op 1-1 steken

Club Brugge heeft opnieuw niet kunnen winnen. Thuis tegen STVV bleef het opnieuw op 1-1 steken.

Club Brugge wilde na drie keer op 1-1 te blijven steken nog eens winnen en Ronny Deila koos om eindelijk eens te roteren. Zo stonden Jutgla, Nielsen en Boyata in de basis ten koste van Thiago, Vetlesen en Spileers.

Toch was het STVV dat het best aan de wedstrijd begon, Godeau liet al na een paar minuten de 0-1 liggen door de bal niet binnen te duwen na een corner. Club herstelde nadien het evenwicht en kwam meer opzetten.

De thuisploeg schoot zes keer op doel in de eerste helft, maar stuitte telkens op doelman Suzuki, die enkele keren goed plat ging. Achteraan bleef het oppassen bij Club, want STVV bleef gevaarlijk op de loer liggen.

Club houdt alweer de nul niet

Meteen na de rust kon Club echter weer rekenen op Skov Olsen. De Cuyper haalde de achterlijn, de Deen knalde aan de tweede paal in één keer binnen. Club zocht naar de tweede goal, maar vond die niet.

Net als in de voorbije wedstrijden kon Club echter alweer de nul niet houden. De 1-1 van Koita kwam wel uit de lucht vallen. Hij hield drie Club-verdedigers aan de praat en knalde overhoeks voorbij Mignolet. Daarna zat er serieus wat zand in de Brugse machine, die stevig stokte.

Club bleef in de laatste twintig minuten onder zijn niveau en had het moeilijk om nog een aanval in elkaar te steken. STVV hield alles ook goed samen en pakte een punt in Jan Breydel. Club Brugge blijft voor de vierde match op rij op 1-1 steken.