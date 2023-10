"Legend": hondstrouwe JPL-legende krijgt na 17 jaar passend eerbetoon van zijn ex-club

Na heel wat jaren trouwe dienst zit de profcarrière van Sammy Bossut er nu echt op. Hij trok naar Harelbeke, maar kreeg voor de match tegen Club NXT nog een eerbetoon bij Zulte Waregem.

De ex-doelman van Zulte Waregem zag zijn contract bij Essevee na 17 jaar trouwe dienst niet meer verlengd worden. En dus trok hij naar Harelbeke. In 2003 maakte hij bij die club zijn debuut in de A-kern, nu gaat hij er vermoedelijk zijn carrière ook gaan afsluiten de komende jaren.

Voor de wedstrijd van Zulte Waregem tegen Club NXT in de Challenger Pro League werd hij in de bloemetjes gezet. De supporters hadden een groot spandoek gemaakt met 'Legend' op, de club zorgde voor een kader en een mooie trofee voor in de woonkamer.

Inspireren

Bossut zelf mocht voor zo'n 7000 supporters een laatste ereronde lopen. "Hij heeft veel weten te betekenen voor de club en met deze club voor het Belgisch voetbal", aldus Essevee-coach Vincent Euvrard.

"Het is dan ook mooi dat hij zo'n eerbetoon kan krijgen na een erg lange carrière. Ik hoop dat het mijn spelers kan inspireren om te spelen op de manier waarop Sammy altijd heeft gespeeld voor Zulte Waregem."