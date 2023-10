Sowah en Hoefkens kijken met gemengde gevoelens naar match tegen Club Brugge

Volgende week zondag staan Standard en Club Brugge oog in oog met elkaar. Kamal Sowah en Carl Hoefkens treffen er met de Rouches hun ex-ploeg.

Kamal Sowah beleefde moeilijke maanden bij Club Brugge. In de laatste dagen van de zomermercato zocht en vond hij alsnog een uitleenbeurt. Hij kwam terecht bij Standard, waar hij zijn ex-trainer Carl Hoefkens trof.

Tijd voor revanche zou je dan denken, volgende week op Sclessin. “Maar ik heb niet het gevoel dat ik iets te bewijzen heb tegen Club Brugge”, zegt Sowah aan Het Nieuwsblad. “Het wordt speciaal om tegen mijn ex-ploegmaats te voetballen, dat wel, maar ik moet gewoon mijn eigen spel spelen en alle randzaken van me afzetten.”

Na een moeilijke start lijkt Standard op het juiste moment het vertrouwen gevonden te hebben. Club Brugge, Anderlecht en KAA Gent zijn de volgende tegenstanders van Hoefkens en co.

“Of we nu vertrokken zijn? Onze start was moeilijk, mede door de late komst van onze zomertransfers, maar ik heb nooit getwijfeld dat de machine op toerental zou komen. De wedstrijd tegen Club Brugge wordt ook een speciale voor mij, daar ga ik niet over liegen. Maar ik kijk er enorm naar uit.”