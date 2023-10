Bilal El Khannouss windt zich op over scheidsrechter De Cremer: "Zoiets kan ik niet accepteren"

KRC Genk speelde zondag 3-3 gelijk tegen KVC Westerlo en kon opnieuw thuis niet winnen. Al verliep de wedstrijd ook weer niet zonder een aantal discutabele momenten.

Bilal El Khannouss was na afloop niet te spreken over scheidsrechter Wesli De Cremer. De jonge middenvelder gaat wel eens verhaal halen wanneer er iets gebeurt op het veld. Hij onthulde later dat Wesli De Cremer niet zo'n sportief gedrag vertoonde.

"Ik praat gewoon met de scheidsrechter. In de eerste helft zit hij na elke fout die hij fluit te lachen. Dat kan ik niet accepteren. Dat je een fout fluit, oké. Maar als je dan jezelf omdraait en naar mij toe lacht, dat niet. Zeker als je scheidsrechter bent, moet je neutraal zijn."

El Khannouss kaart aan dat alles nog wel goed zit binnen de ploeg. "Mentaal is er geen probleem. Het vertrouwen zit nog steeds in de ploeg. Iedereen gelooft in alle spelers die in de kleedkamer zitten. We moeten gewoon doorgaan tot het op één of ander moment onze kant opdraait."

"Zeker na de 3-2 krijgen we nog meerdere kansen om de wedstrijd te "killen". Dat doen we niet. Als je niet scoort langs de ene kant, krijg je ze binnen langs de andere. We moeten gewoon efficiënter zijn", besloot het 18-jarige talent.