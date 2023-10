Deze scheidsrechters fluiten de toppers Standard - Club Brugge, KAA Gent - KRC Genk en de degradatietopper

Speeldag 10 komt eraan en er staan weer enkele leuke affiches op het programma. Bekijk hier door wie deze wedstrijden gefloten zullen worden.

Charleroi - RWDM op vrijdag zal gefloten worden door Lawrence Visser. Hij wordt bijgestaan door Jordy Vermeire als VAR. Een dag later speelt Cercle Brugge tegen OH Leuven. Wim Smet zal deze wedstrijd in goede banen leiden, Jan Boterberg is VAR.

De degradatietopper tussen KVC Westerlo en KV Kortrijk werd uitgedeeld aan Nathan Verboomen. Brent Staessens neemt de rol van VAR op zich. Later op zaterdagavond gaat KV Mechelen op bezoek bij Anderlecht. Laforge zal deze wedstrijd fluiten, met Jonathan Lardot die zich in Tubeke zet.

Standard speelt zondagmiddag tegen Club Brugge. Erik Lambrechts zal hier scheidsrechter zijn. Wesli De Cremer, die onder vuur lag na zijn discutabele beslissingen tijdens Genk - Westerlo, zal de VAR van dienst zijn. Een paar uur later reist KAS Eupen naar Antwerpen. Bram Van Driessche staat hier op het veld, Ken Vermeiren zit in Tubeke.

De topper KAA Gent - KRC Genk wordt in goede banen geleid door Jasper Vergoote. Laforge, die eerder Anderlecht - KV Mechelen floot, is VAR. STVV en Union sluiten de speeldag af. Kevin Van Damme fluit hier, met de hulp van Lotar D'Hondt als VAR.