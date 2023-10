Geen goed woord over Clubspeler: "Deila is fan van hem, maar ik weet het niet"

Club Brugge blijft draws verzamelen. Zondag kwam het niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen STVV.

Ronny Deila begon met veel schwung aan zijn nieuwe job bij Club Brugge, maar de voorbije wedstrijden stokt de machine duidelijk. De trainer van Club Brugge is nog steeds op zoek naar zijn beste elftal en de oplossing ligt niet meteen voor de hand.

“Tegen STVV kwam Deila tegemoet aan de wens van Zinckernagel, die vertelde dat hij eigenlijk het liefst centraal staat. Maar op die manier liepen Zinckernagel en Vanaken elkaar voor de voeten”, klinkt het bij Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

“Deila is een fan van Zinckernagel, maar ik weet het niet... Bij de goal van Skov Olsen tegen STVV is de voorbereiding gemaakt door Vanaken die De Cuyper hoog op het veld in het straatje stuurde — Zinckernagel is daar niet.”

Al is dat lang niet het enige probleem dat Deila opgelost moet krijgen. “Maar de vraag of je met Zinckernagel moet spelen, is dezelfde vraag wat je doet in de spits. Met Thiago? Met Jutglà? Met allebei? We zijn oktober en ik zie niet wat Deila nu precies wil. Het wordt de hoogste tijd.”