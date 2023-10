Topschutter Koita onthult zijn motivatie om opnieuw te scoren, Fink blijft echter kritisch

STVV heeft voor het eerst in sinds 2017 nog eens een punt gepakt in Jan Breydel. Daarvoor mag het topschutter Koita alweer bedanken.

Aboubakary Koita zit in de vorm van zijn leven. Tegen Racing Genk scoorde hij al een hattrick op enkele minuten tijd en ook tegen Club Brugge scoorde de topschutter uit de Jupiler Pro League opnieuw. Het leverde STVV net als tegen Genk een punt op.

"Ik zag een gaatje en trapte met links. Via Odoi ging de bal er lekker in", zei Koita achteraf. Al had hij even ervoor wel motivatie gekregen om opnieuw te scoren. "Skov Olsen had gescoord, dus moest ik er tegenaan gaan. Hij is immers een concurrent in de topschuttersstand", lachte Koita.

Topschutter

Met zijn zevende doelpunt van het seizoen blijft Koita ook topschutter. "Dat is een evenaring van mijn record bij Waasland-Beveren. Daar mogen er nog flink wat bijkomen, want het seizoen is nog altijd jong."

Coach Thorsten Fink verwacht echter nog meer van Koita. "Hij zit nu aan zeven goals, hij is een gevaarlijke speler. Hij heeft genoeg aan één situatie. Maar ik verwacht meer van hem, want hij heeft zoveel potentieel."