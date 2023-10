Union, da's winnen op eender welke manier en met eender welke speler: "Het is niet altijd sexy nee"

Union won zaterdag al met 3-1 van Charleroi en staat daarmee weer aan de leiding in de Jupiler Pro League. Het blijft een vreemd gegeven dat Alexander Blessin kan roteren met wie hij maar wil en toch blijven de Brussselaars presteren.

Ross Sykes kwam in de ploeg en scoorde twee keer. Ook Guillaume François, meestal gebruikt in de slotfase als wissel om nog wat tijd te winnen, kreeg een basisplaats. Dat was geleden van april vorig jaar.

“We wilden graag laten zien dat we konden concurreren, zelfs zonder bepaalde starters”, legde François uit. De linksback zag iedereen zijn best doen, al was het soms niet van heel hoge kwaliteit.

Dat maakt blijkbaar niet uit, want Union heeft de kwaliteit om op eender welke manier de zege binnen te halen. "Iedereen is betrokken bij Union en ook al is de weg niet altijd de meest sexy, toch is de overwinning op het einde het belangrijkste. De afgekeurde 1-2 heeft ons goed gedaan om in de wedstrijd te blijven. We hebben ons weer geamuseerd, da's belangrijk bij Union."