Vandenbempt weet waar het probleem van Antwerp ligt: "Dan kan je zeker niet scoren"

Antwerp heeft nu drie scoreloze gelijkspelen op rij laten noteren. Dat begint dan toch problematisch te worden als je straks nog iets wilt betekenen in de Champions League. Analist Peter Vandenbempt merkt waar het probleem ligt.

Het is niet dat Antwerp slecht speelt, maar in de zone van de waarheid wordt er amper iets gecreëerd. Tegen KV Mechelen was het een uur wachten op het eerste schot tussen de palen. "Dan kan je zeker niet scoren", merkt Vandenbempt op bij Sporza.



Hij ziet ook dat er één profiel ontbreekt bij The Great Old. "Ik blijf vinden dat er na het vertrek van Stengs, om die maar te noemen, te weinig creativiteit en genialiteit in het elftal zit. En ik bedoel dat dan in de laatste 20 meter."

Antwerp geeft zelf ook weinig weg, maar vooraan is het zoeken naar de juiste mensen. "Het helpt niet dat Vincent Janssen een moeilijke periode heeft en dat hij nauwelijks in stelling werd gebracht de voorbije wedstrijden. Alle jongens die al uitgeprobeerd zijn op de flanken, hebben het moeilijk en zorgen voor weinig gevaar."