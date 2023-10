Antwerp-fans kiezen hun 'Player of the Month'

De Antwerp-fans hebben gesproken. Hun speler van de maand werd bekend gemaakt daags voor het duel tegen Shakhtar Donetsk.

De fans kozen voor Arthur Vermeeren al beste speler van september. Hij gaf een mooie assist in de 0-3 overwinning tegen KVC Westerlo. Voor de rest bleven zijn statistieken uit deze maand.

Maar dat is ook geen verrassing. De Great Old kwam in zijn laatste vier wedstrijden niet tot scoren. De drie laatste waren dan ook een 0-0 gelijkspel in de eigen competitie. Vermeeren speelde wel altijd een goede wedstrijd.

Donderdag zal Antwerp het opnemen tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League-groepsfase. Hun eerste wedstrijd verloren ze met 5-0 op FC Barcelona.