Antwerp na zorgen in competitie weer op het kampioenenbal: "Nu moeten we met 3-0 winnen van Shakhtar, zeker?"

Naar de opdracht tegen Shakhtar Donetsk op het kampioenenbal hadden ze bij Antwerp liefst zonder zorgen toegeleefd. Door het uitblijven van doelpunten in de laatste competitiematchen kan dat niet echt. De spelers dromen desondanks van een driepunter tegen Shakhtar, Van Bommel houdt de druk af.

Is de trainer van Antwerp er gerust op dat er tegen de Oekraïners wel gescoord zal worden? "Als ik er al niet gerust op zou zijn, wat moeten de spelers dan zeggen?" Iedereen wacht wel vol ongeduld op het moment dat Antwerp eindelijk de bal nog eens tegen de netten trapt. "Nu moeten we met 3-0 winnen van Shakhtar, zeker?"

"Het is een club die al meerdere jaren Champions League speelt", zegt Van Bommel over de tegenstander. "Dus is het niet zo dat we dit duel zomaar eventjes moeten winnen. Ambitie is er altijd. Alleen: het wordt niet makkelijk." Derde worden zou toch moeten lukken? "Voordien heb ik ook al gehoord dat we tweede moeten worden."

Van Bommel tempert de verwachtingen en de druk, hoe kijkt Alderweireld er tegenaan? "Je gaat in een heel andere competitie spelen. Ik ga geen onnodige stress op onze nek halen, maar als je iets wil betekenen in de groep, moet je thuis wel punten gaan halen. In de tweede groepswedstrijd thuis gaan we zeker voor de drie punten."

Jelle Bataille verwelkomt de mogelijkheid om op dit moment Champions League te spelen. "Misschien is het beter voor ons. In onze voorbije duels speelden we tegen een laag blok dat op de counter loerde. Ik denk dat er woensdag meer mogelijkheden liggen voor ons en dat zij meer aanvallend gaan spelen. Waardoor er meer ruimte komt."

In de Antwerpse spelersgroep is het vizier duidelijk gericht op de volle buit. "Vooraf neem ik geen vrede met een 0-0 tegen Shakhtar. We gaan vol voor de drie punten, we spelen thuis. Ik denk dat dit dé match is die we moeten proberen te winnen. Ik denk dat alles aanwezig is om de drie punten te pakken."