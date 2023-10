België kan zijn goudhaantje kwijtraken: Hoe Tedesco, Vercauteren en Swerts dat kunnen voorkomen

Konstantinos Karetsas wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de Griekse voetbalbond. De mogelijkheid om zo'n getalenteerde speler te verliezen moet serieus worden genomen.

In een recent interview met Het Belang Van Limburg stelde Konstantinos Karetsas degenen die vreesden dat hij voor Griekenland zou kiezen, niet gerust. "Tijdens de laatste interland werd ik opgeroepen door België en Griekenland. Ik koos voor België omdat de reis te veel zou zijn geweest", onthult hij.

Karetsas, die nu op U17-niveau speelt onder David Penneman, houdt vol dat hij "nog geen keuze heeft gemaakt" tussen België en Griekenland. En waarom zou hij? Hij is pas 15 en speelt in de Challenger Pro League.

Karetsas maakt geen deel uit van de U21-selectie

Maar die tijd zou wel eens eerder kunnen komen dan verwacht. Want terwijl U16- en U17-shirts zelden een bewijs zijn van een definitieve verbintenis, is de aanwezigheid in het nationale U21-team over het algemeen veelzeggender. Anass Zaroury, een U21-international, verraste iedereen toen hij met Marokko naar het WK ging.

✨ | Wat een schot van Konstantinos Karetsas (15)! 🎯🤯 #DENGNK pic.twitter.com/1AVSu6VK50 — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) October 1, 2023

Loopt Griekenland op de zaken vooruit?

Maar als Karetsas op dit niveau doorgaat, zou de nationale ploeg het onderwerp serieus moeten bespreken. Griekenland heeft van zijn kant een groot voordeel: als de Genkse jongeling wordt opgeroepen, zal dat meteen in het seniorenteam zijn. De zeer beperkte Griekse pool zou dat rechtvaardigen, terwijl het oproepen van Karetsas bij de Duivels natuurlijk voorbarig is.

Maar als Franky Vercauteren, Gill Swerts of zelfs Domenico Tedesco aan tafel kan gaan zitten met Konstantinos Karetsas en zijn familie en hen duidelijk kan maken dat er na Euro 2024 een echt project kan worden opgezet... of zelfs dat, als hij binnenkort een briljant debuut maakt bij Racing Genk, de Belgisch-Griekse speler als verrassing kan fungeren, zal Griekenland ver achterop raken.

Het idee is om twee dingen te voorkomen, aan beide uiteinden van het spectrum: een groot talent verliezen zoals gebeurde met Bilal El Khannouss... of Karetsas veranderen in Zakaria Bakkali, te vroeg opgeroepen en 'opgebrand'. De bal ligt ook bij de speler, want hij heeft alle tijd om die keuze te maken.