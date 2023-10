De onmisbare man van Gent: Vanhaezebrouck hoopt stiekem dat hij verliest

Bij KAA Gent zit Hein Vanhaezebrouck al een paar weken met de handen in het haar op zoek naar de beste opstelling. Hij mist immers een speler die eigenlijk onmisbaar is geworden.

't Is niet toevallig dat het de laatste vier weken moeizamer loopt bij de Buffalo's. Na de match tegen Club Brugge - waarin hij twee keer scoorde - vertrok Hyun-Seok Hong naar de Asian Games. De 24-jarige Zuid-Koreaanse middenvelder moest wel, als hij zijn legerdienst wou ontlopen.

Maar stiekem hoopt Vanhaezebrouck waarschijnlijk wel dat Zuid-Korea morgen zijn halve finale tegen Japan niet wint. Dan keert Hongi deze week nog terug en kan hij - mits de nodige rust - misschien iets betekenen tegen Genk volgend weekend.

Dat de energie van Hongi gemist wordt, mag duidelijk zijn. Hij trekt gaten voor de aanvallers en zorgt zelf ook voor dreiging. Vanhaezebrouck probeerde Gerkens uit op zijn positie, maar dat bleek niet hetzelfde. En die blesseerde zich ook tegen RWDM.

In ieder geval zal Hong de broodnodige rust krijgen tijdens de interlandbreak en zal hij daarna meteen weer in de basiself staan. Vanhaezebrouck meent dat hij de lijm is die het elftal goed doet voetballen.