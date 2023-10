Deila moet dringend oplossing vinden voor één bepaalde speler: "Te veel afval in zijn spel door eigen schuld"

Club Brugge speelde vier keer na elkaar gelijk. En dan wordt er automatisch gekeken wie het probleem is.

Eén van de mannen waar Ronny Deila steevast in gelooft is Philip Zinckernagel. De twee werkten samen bij Standard en de Noor wou zijn pupil hoe dan ook meenemen naar het Jan Breydelstadion.

Maar het loopt de laatste wedstrijden niet voor Zinckernagel en er worden nogal wat vraagtekens geplaatst bij zijn prestaties. Ook in Extra Time kwam hij uitdrukkelijk aan bod als het over de problemen van Club Brugge ging.

“Zinckernagel is veel aan de bal en doet van alles, maar er zit veel afval in zijn spel”, klonk het bij Gert Verheyen. Al is dat ook de schuld van Zinckernagel zelf. “Hij neemt te veel hooi op zijn vork en dan loopt het verkeerd.”

Killian Overmeire ziet dat er ook werk aan de winkel is voor Deila in het dossier Zinckernagel. “Met Vanaken en Zinckernagel hebben ze eigenlijk twee nummers 10. Soms lijken ze elkaar voor de voeten te lopen, maar eigenlijk zou je die twee in een ploeg moeten kunnen zetten met daarachter een echte aanjager zoals Balanta.”