Analyse Cijfers geven aan: dit is de meest dominante ploeg in België, Gent en Anderlecht niet in de top-5

In de Jupiler Pro League zijn we ondertussen negen speeldagen ver. En bovenaan staat alles dicht bij elkaar. Maar wie is nu de meest dominante ploeg?

Als we naar de stand kijken, dan staat alles momenteel nog op een hoopje. Maar de ene ploeg doet het ondertussen wel veel beter dan de andere qua dominantie. Dat blijkt toch alvast uit cijfers die het CIES bekendmaakte. Ze gingen in samenwerking met Wyscout aan de slag met een aantal interessante data. Daarbij kijken we naar onder meer schoten, schoten op doel, passes in het beslissende gedeelte van het veld, ... En daar komen duidelijke zaken uit naar voren. Zo zijn Union SG en Club Brugge veruit de meest dominante ploegen. Antwerp, Genk en Cercle Brugge vervolledigen de top-5 volgens de statistieken. Co-leider KAA Gent staat amper zesde, RSC Anderlecht staat zelfs pas tiende. Cijfers zeggen veel, maar niet alles Met de cijfers kan je natuurlijk niet alles bewijzen. En toch is het opvallend dat Union niet alleen gedeeld leider is, maar dat klaarblijkelijk ook nog eens doet met goed en dominant voetbal. Door de band genomen lijkt het klassement ook een beetje op de klassering in deze statistiek. Naast Anderlecht zijn ook RWDM en Eupen op dit moment wel 'overperformers', want zij staan helemaal onderaan volgens Wyscout. De onderliggende ploeg zijn en toch punten pakken is natuurlijk ook een kwaliteit.