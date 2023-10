In deze landen zal het Europees Kampioenschap van 2028 gehouden worden

Terwijl de organisator over een week officieel bekend wordt gemaakt, zal het een formaliteit voor Engeland en Ierland worden. Die zullen Euro 2028 organiseren.

Op 10 oktober 2023 wordt bekendgemaakt wie gastland mag zijn van Het Europees Kampioenschap in 2028. Volgens Sky Sports News krijgen Engeland en Ierland het recht om het tornooi te organiseren.

Een aantal andere landengroepen bekeken ook hun opties: de noordelijke route Zweden-Noorwegen-Finland, Portugal en Spanje, en een bod verder naar het oosten met Griekenland, Roemenië, Bulgarije en Servië. Geen van deze groepen heeft echter een officieel bod ingediend.

Ook Turkije was in de running om gastland te worden, maar die trokken zich terug. Engeland was eerder gastheer van de competitie in 1996, terwijl beide landen samen met negen andere landen gastheer waren van Euro 2020.