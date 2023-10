Mark Van Bommel heeft zeer mooie woorden voor Antwerp-supporters

Antwerp ontvangt woensdagavond Shakhtar Donetsk in eigen huis. Het wordt een belangrijke wedstrijd, wil de Great Old meestrijden voor die derde plaats in de groep.

Het Bosuilstadion is ondertussen speelklaar gemaakt voor het eerste Champions League-duel dat thuis wordt gespeeld. Antwerp kan maar best punten proberen te pakken als ze voor de derde plaats in de groep willen gaan. Ook Mark Van Bommel weet dat het thuis iets makkelijker zou moeten gaan. "Je moet inderdaad thuis punten zien te pakken. Dat zou veel gemakkelijker moeten zijn, als je naar onze fans kijkt", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws. Hij verwees daarmee naar de supporters die voor de spelers en voor hem steeds voor een magische beleving zorgen. "De Bosuil kan zoveel lawaai produceren, niet normaal. Indrukwekkend is het, en tegelijk intimiderend voor de tegenstander. Telkens ons stadion tekeer gaat, krijg ik kippenvel."





