Mark Van Bommel spreekt klare taal: "Daarom zijn wij het beste team"

Antwerp zal het woensdagavond opnemen tegen Shakhtar Donetsk. De club kan hier hopen op een resultaat al zal het zeker en vast niet makkelijk zijn. De Great Old komt de laatste tijd ook maar amper aan scoren toe.

Na een seizoensstart met weinig doelpunten weet Van Bommel zelf ook waar het beter moet. "We moeten meer spelers hebben die scoren, da’s waar. Of hen toch zeker in een betere schietpositie krijgen, want we tellen wel al zes verschillende doelpuntenmakers", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.

"Kijk, wij zijn een team. Buiten Vincent hebben we voorin geen uitschieters - dat bedoel ik voor alle duidelijkheid níet negatief. Wij moeten het nu eenmaal van ons collectief hebben. Vorig seizoen was het niet anders. Toen haalde buiten Vincent ook niemand dubbele cijfers", ging de oefenmeester van de Great Old verder.

Van Bommel weet ook waarom zijn ploeg de beste zou zijn. "Daarom zijn we net het beste team. Wij verdedigen met z’n allen. Natuurlijk zouden we dreigender en onvoorspelbaar worden als er meerdere spelers meerdere doelpunten maken. Maar met een einzelgänger die alleen aan doelpunten denkt, ben je ook niet veel."

"Zulke aanvallers mogen een team dan weliswaar veel goals bezorgen, ze moeten ook een aandeel hebben in het spel. Aanvallend én verdedigend."