Ook analisten weten het even niet meer na doldwaze Antwerp-Shakhtar: "Dit heb ik nog nooit gezien" en "Van Bommel moest ingrijpen"

De ontgoocheling was groot in Antwerp na de 2-3 nederlaag tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. Maar ook in de studio van VTM2 wisten de analisten niet hoe ze de wedstrijd het beste konden omschrijven.

Aan de rust leek er geen vuiltje aan de lucht in het Bosuilstadion. Antwerp had de totale controle over de wedstrijd en stond 2-0 voor. Het leek een gala-avond te worden en een perfecte eerste Champions League-avond op de Bosuil.

In de tweede helft kantelde de wedstrijd echter volledig. Antwerp wist niet meer van welk hout pijlen maken, flaterde achterin én miste een strafschop. "Antwerp was goed en Shakhtar was helemaal niets in de eerste helft", oordeelde analist Jan Mulder in de studio van VTM.

"Maar wat we dan zagen...", gaat Mulder verder. "Complete verbijstering. Shakhtar was plots weergaloos goed en Antwerp niets meer. Dit verschil heb ik nog nooit gezien", was de Nederlander zichtbaar onder de indruk.

Sneller wisselen

Marc Degryse treedt hem bij in de analyse en verwijt ook trainer Mark Van Bommel dat hij niet sneller ingreep. "Ekkelenkamp zat totaal niet in de wedstrijd maar hij wisselde niet. In de tweede helft werd de aanval niet meer gevonden en vond het middenveld geen oplossingen. Probeer dan iets te doen en verander de dynamiek, maar dat deed hij niet", was Degryse streng.