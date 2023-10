Ronny Deila mispakte zich met experiment, maar heeft tegen Bodø/Glimt wellicht geen andere keuze

De 3-5-2 in de eerste helft tegen STVV pakte niet goed uit voor Club Brugge en Ronny Deila. Maar tegen Bodø/Glimt is er wellicht geen andere keuze.

Ronny Deila nam de schuld op zich voor de 3-5-2 in de eerste helft tegen STVV. "We liepen overal. Je wil wat veranderen, maar door de vele matchen is daar de tijd niet voor. Door de vele matchen is het moeilijk om dingen te trainen."

Maar Deila is wellicht met veel zorgen naar zijn thuisland Noorwegen vertrokken voor de tweede groepsmatch in de Conference League tegen Bodø/Glimt. Antonio Nusa is namelijk nog altijd geblesseerd en nu is ook Andreas Skov Olsen uitgevallen.

Wie vervangt Skov Olsen?

Club Brugge is zo zijn twee meest creatieve spelers kwijt en dus moet Deila keuzes maken. Een alternatief voor Skov Olsen op rechts is er niet echt, al recupereert Club wel Buchanan. De vraag is echter of de Canadees al is klaar om te starten.

Met Michal Skoras en Shion Homma heeft Club nog twee rechtsvoetige flankspelers, maar beiden spelen liever op links. Skoras kon nog niet overtuigen, Homma speelde vooral met Club NXT. Vraag is dus of Deila die keuze durft te maken.

En dus zal hij wellicht moeten teruggrijpen naar de 3-5-2 met De Cuyper op links en Zinckernagel op rechts. Thiago en Jutgla zouden dan samen in de spits starten. Veel andere keuzes lijkt Deila echter niet meer te hebben.