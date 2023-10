UEFA grijpt plots in en komt met belangrijk nieuws voor Antwerp met oog op CL-wedstrijd

Milorad Mažić is een voormalige scheidsrechter die voor de wedstrijd van Antwerp aangeduid werd als controleur voor de UEFA. De taak van zo'n controleur is om de prestaties van de arbitrage te beoordelen.

Deze Mažić wordt halsoverkop nog vervangen. Dat meldt Sporza. De reden is het feit dat de Serviër na de Russische invasie van Oekraïne inging op een lucratief aanbod als scheidsrechtersbaas bij de Russische voetbalbond. Voor de Oekraïners was de aanstelling van Mažić dus niet om blij van te worden.

In laatste instantie wordt de plaats van Mažić ingenomen door Jan Wegereef. De 61-jarige Nederlander floot in 2013 zijn laatste wedstrijd als scheidsrechter in de Eredivisie en is nu aan de slag als inspecteur voor de UEFA.

