Kylian Hazard laat zich uit over de toekomst van broer Eden

De toekomst van Eden Hazard blijft een groot vraagteken. Er wordt veel over gepraat over waar die zou liggen, en of die er zelfs zou zijn. Nu liet zijn broer, Kylian, zich even uit hierover.

Zo vindt Kylian Hazard dat zijn broer rust heeft verdiend na zijn carrière. "Hij heeft alles gedaan wat hij kon en won bij elke club waar hij kwam trofeeën. Als ik hem was, zou ik stoppen. Eden verdient het om tijd aan zijn familie te spenderen", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws. Eden Hazard zit sinds deze zomer zonder club. Eerder deze week kwam het nieuws dat hij mee zal spelen in een benefietwedstrijd, waarvan de opbrengst gaat naar Franse ziekenhuizen. De kans bestaat dat hij hier ook meedeelt dat het voetbalavontuur erop zit voor hem. Kylian Hazard zelf liep drie maanden geleden ook een blessure op aan de kruisbanden. Hij is nog steeds aan het revalideren, maar alles lijkt voorlopig de goede kant op te gaan. "Ik begin langzaam weer met lopen. En mijn geblesseerde been krijgt een dagelijkse behandeling", deelde hij hoopvol mee. Kylian Hazard is momenteel speler van RWDM. Vorig jaar liet hij in de Challenger Pro League zijn kwaliteiten nog eens goed zien. Vooral in de CPL Promotie-Playoffs kon hij indruk maken. Toen scoorde hij zes keer in tien wedstrijden, en gaf bovendien nog eens zeven assists. Zo speelde hij een grote rol in de promotie van de Brusselse club.