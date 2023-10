Wat is er mis met Gentse goudhaantje? "Anders zou hij meer spelen"

Het lukt even niet meer voor Gift Orban. De motor van het Gentse goudhaantje sputtert na een moeilijkere periode.

Orban krijgt de bal er niet meer in. Wat afgelopen seizoen een vanzelfsprekendheid werd, is nu erg onzeker. Het laatste doelpunt van de Nigeriaan viel op 20 augustus, tegen STVV.

"Zelfs op training gaan de ballen er niet meer in", weet Hein Vanhaezebrouck te vertellen bij Het Laatste Nieuws. "Anders zou hij meer spelen, hé. Mensen stellen zich vragen omdat hij op de bank zit. Maar het is heel simpel: iemand die op training de pannen van het dak speelt, start altijd."

Op zijn 21e heeft heeft Obran nog een lange carrière voor zich. Geen reden tot paniek dus. "Vorig seizoen lukte alles, was hij geweldig. Wij vinden het ook raar dat het niet meer lukt. Kijk, je hebt momenten in je carrière waarin het niet loopt. Hij zit nu in zo'n periode."

"Dat kan hem ook sterker maken. Hij is nog jong. Dan is dit niet zo evident. Gift is een optimist - hij blijft lachen. Maar uiteraard kruipt het wel in zijn hoofd", besluit de coach van KAA Gent.