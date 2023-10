Zakelijk KRC Genk klaart klus op twintig minuten en vliegt met drie punten terug naar België

KRC Genk heeft vanavond gedaan wat er van de Limburgers werd verwacht: winnen. Na een dikke twintig minuten voetballen stond de eindstand op het bord.

Bryan Heynen en Joseph Paintsil waren de doelpuntenmakers van dienst. En veel meer valt er eigenlijk niet te schrijven over de trip van de Limburgers naar Servië. Vier op zes en op koers voor overwintering.

Moeten we iets zeggen over de tegenstander? Fudbalski Klub Cukaricki is ook voor een nobele onbekende. Een Servische eersteklasser uit een voorstad van Belgrado. Bij deze.

Nieuwe doelman



Voor de boeken: Hendrik Van Crombrugge maakte vanavond zijn debuut in het shirt van KRC Genk. Wouter Vrancken gaf de voormalige doelman van RSC Anderlecht de voorkeur op Maarten Vandevoordt.