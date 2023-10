Dennis van Wijk over de truken van de foor: "Wees maar zeker dat Glen De Boeck dat ook gebruikt"

Zaterdag staan KV Kortrijk en Westerlo tegenover elkaar. Voor beide ploegen een wedstrijd van levensbelang.

De twee ploegen die onderin de klassering staan spelen zaterdag in de Jupiler Pro League tegen elkaar. Je mag je verwachten aan een strijd op leven en dood op het terrein.

Maar ook naast het veld wordt heel wat oorlog gevoerd. Volgens Dennis van Wijk zijn ploegen daar heel creatief in. Zo haalt hij een anekdote aan van toen hij trainer bij Bergen was.

“De avond voor de wedstrijd hadden we in de kleedkamer van de bezoekers ieder gaatje en elke spleet afgedicht om daarna de warmteblazer zijn werk te laten doen. Het was daar echt puffen. Anderhalf uur voor de match viel die kleedkamer als een warm deken over die spelers heen”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Glen De Boeck zou volgens Van Wijk dergelijke zaken ook wel durven doen. “Het is soms een beetje de grenzen aftasten, maar als je de tegenstander uit balans kan brengen, mag je dat niet nalaten. Zolang je binnen de lijntjes kleurt, heiligt het doel de middelen om de continuïteit van de club te garanderen. Wees er maar zeker van dat Glen De Boeck die trucjes ook kent en gebruikt.”