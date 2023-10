Glen De Boeck komt na uithaal aan adres van speler op stappen terug en verandert het geweer helemaal van schouder

Opvallende keuzes van Glen De Boeck nog voor zijn eerste match als terugkerende trainer. Een uithaal aan het adres van Avenatti zette de toon. Laatstgenoemde leek niet in de plannen van De Boeck voor te komen, maar zit nu gewoon in de selectie voor de verplaatsing naar Westerlo.

Bij de vorige passage van De Boeck in Kortrijk boterde het al niet echt tussen De Boeck en Avenatti. Dat dit vooral aan de boomlange spits lag, herhaalde De Boeck recent nog eens. Het was wel duidelijk dat de Uruguayaanse aanvaller niet bij hem in de bovenste schuif lag.

De Boeck informeerde hem al dat hij niet in de plannen voor zou komen. Tegen Charleroi zat De Boeck nog niet in de dug-out, maar werd Avenatti wel uit de selectie gelaten. Wanneer Kortrijk komende zaterdag Westerlo partij geeft, zal Avenatti wel van de partij zijn.

Gesprek tussen De Boeck en Avenatti

"Ik heb een constructief gesprek gehad met hem", verklaart Glen De Boeck op zijn persconferentie. "We hebben gepraat over het verleden, maar ik heb ook gezien dat hij goed presteerde op training. Ik hoop dat we er vanaf nu een goede samenwerking op na kunnen houden."