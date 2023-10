Man van zes miljoen blijft in het sukkelstraatje steken bij Club Brugge

Bij Club Brugge haalden ze opgelucht adem. De nul houden doet deugd. Al had het aanvallend wel wat vloeiender kunnen verlopen. Eén speler lijkt nog altijd zijn draai niet gevonden te hebben.

Michal Skoras kreeg in de Conference League al twee keer een basisplaats, maar overtuigen deed hij allerminst. Het verklaart waarom Ronny Deila hem in de competitie ook weinig minuten gunt. De Pool blijft vechten met de bal en heeft grote concurrentie om mee af te rekenen.

Toch mag er meer verwacht worden van een zomeraanwinst waar Club zes miljoen voor betaalde. Aan inzet geen gebrek bij de 23-jarige winger, maar zijn acties lopen veelal vast of zijn niet goed genoeg.

Zondag moet Deila alvast hopen dat hij op Antonio Nusa of Skov Olsen kan rekenen. Tajon Buchanan maakte alvast een veelbelovende invalbeurt na zijn maand inactiviteit. We durven denken dat Skoras zondag niet in de basis zal belanden.