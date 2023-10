Mandela Keita maakt duidelijk wat exact de reactie van Arthur Vermeeren was nadat Tedesco besluit bekendmaakte

De wegen van Domenico Tedesco zijn ondoorgrondelijk. Mandela Keita en Arthur Vermeeren kregen beiden verschillend nieuws te horen. Keita haalde wél de selectie van de Rode Duivels, Vermeeren niet.

De gelukkige onder de twee middenvelders schoof bij Antwerp aan bij de gebruikelijke persbabbel om het hierover te hebben. "Ik had een selectie van de U21 verwacht, dus ik was verrast met mijn selectie voor de Rode Duivels", laat Het Nieuwsblad optekenen uit de mond van Keita.

Antwerp-middenvelders gunnen het mekaar

De twee talentvolle Belgische middenvelders van Antwerp gunnen mekaar het licht in de ogen wel. "De eerste die mij kwam feliciteren was Arthur. Hij zei me dat ik het echt verdiende. Arthur is een slimme jongen die altijd keihard werkt. Hij was niet echt teleurgesteld, ook al wil iedereen erbij zijn."

Een knappe reactie van Vermeeren. "We zijn naast het veld goeie vrienden en hij gunde mij deze selectie enorm." Keita gaat nog even door op zijn selectie. "Ik heb dit te danken aan Antwerp. De technische staf en de spelers rondom mij hebben me veel vertrouwen gegeven. Ik ben hen zeer dankbaar."