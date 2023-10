Philippe Clement vertelt over belang van Carl Hoefkens voor Club Brugge: "Veel te danken aan hem"

Carl Hoefkens wordt tegenwoordig vooral herinnerd voor zijn korte periode als hoofdtrainer van Club Brugge. Maar daarvoor was hij jarenlang actief bij de jeugdwerking en als assistent van Philippe Clement. Die laatste weet hoeveel hij voor blauw-zwart betekend heeft.

Hoefkens heeft een hele lichting talenten mee helpen vormen. "Carl heeft in de doorstroming van beloften naar de eerste ploeg zeker een grote rol gespeeld. Hij is iemand die heel passioneel is, zich volledig smijt als hij in een verhaal gelooft en er zich goed bij voelt. Daar is hij extreem in. Dan loopt hij door muren", beschrijft Clement hem in KVW.

"Hij klopte heel veel uren, ging naar de jeugdploegen kijken en reed het hele land af om met spelers, ouders en makelaars te spreken om jonge spelers naar Club te krijgen. Hij was emotioneel heel hard betrokken bij al die jonge spelers en droeg dat geloof en die motivatie ook altijd uit."

Clement zag dan ook wat hij in zijn mars had en haalde hem bij de A-ploeg. "Om als verbindingspersoon de brug te maken tussen de academie en de eerste ploeg. Dat functioneerde heel goed en droeg bij aan de ontwikkeling binnen Club NXT, waar veel spelers voelden dat ze er dicht bij waren. Alle jongens die er nu zijn bijgekomen – zoals De Cuyper, Spileers en Sabbe – hebben veel te danken aan Carl."