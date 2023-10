Sterkhouders Nusa en Skov Olsen gespreksonderwerp bij uitstek in Brugge: zo staat het er voor met oog op Standard

Standard kan in de ogen gekeken worden met een Europese zege op zak. Komen Nusa en Skov Olsen in actie? Op die vraag voorlopig nog geen definitief antwoord. Mocht dat lukken, dan is Club Brugge wel extra sterk gewapend om ook in de competitie nog eens te proberen proeven van de overwinning.

Want dat was toch het mantra in de Jupiler Pro League in de voorbije weken: Club Brugge dat maar niet kon winnen. Keer op keer bleef het steken bij 1-1. Niet lekker om in de gegeven omstandigheden de Europese trip naar Bodo/Glimt te moeten maken, maar in Noorwegen is het dus wel goed afgelopen. Daar kwamen de Bruggelingen in actie zonder sterkhouders Nusa en Skov Olsen. Ronny Deila verklaarde dat ze Skov Olsen lieten rusten opdat hij zondag dan wél kan spelen. Het Nieuwsblad meldt dat daar nog altijd geen zekerheid over bestaat en dat zowel Nusa als Skov Olsen voorlopig twijfelachtig blijven. Club hoopt Nusa of Skov Olsen speelklaar te krijgen Al zou er zeker een realistische mogelijkheid bestaan om minstens één van de twee speelklaar te krijgen. Het is door een knieblessure dat Skov Olsen niet meereisde naar Noorwegen, Nusa kampt al een tijdje met problemen aan de rug. Beiden zijn in principe ook opgeroepen om bij hun nationale ploegen eventueel een interland te spelen.





