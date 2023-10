🎥 Arsenal doorbreekt de vloek, speler Manchester City gaat er met de botte bijl doorheen: "Hoe dom kan je zijn?"

Arsenal tegen Manchester City? Dat was de voorbije seizoenen nooit iets voor The Gunners. Op zondagnamiddag doorbraken ze de vloek.

Manchester City en Arsenal ontweken elkaar maar weinig in de stand en dus was het een absolute topper tussen beide ploegen. The Gunners probeerden hun wil op te dringen, maar de bezoekers hielden makkelijk stand.

Zo leken we uiteindelijk misschien op weg naar een 0-0 als eindresultaat, maar het venijn zat andermaal in de staart. Martinelli trapte via Aké de verlossing tegen de touwen op een vijftal minuten van het einde van de wedstrijd.

Vandaag is (het tot twee keer toe geen) rood! 🟥🎶 pic.twitter.com/Szzu1iSJDQ — Play Sports (@playsports) October 8, 2023

In de wedstrijd vielen verder vooral de tackles van Kovacic van Manchester City op. Tot twee keer toe kwam hij wel bijzonder hard in bij een tegenstander. Gek genoeg kreeg hij de eerste keer amper geel en de tweede keer zelfs geen fout tegen.

"Hoe dom kan je zijn", kirde Filip Joos meermaals over de middenvelder van The Citizens in zijn wedstrijdcommentaar bij PlaySports. Wat vond u van de tackles? Laat het ons weten in de reacties en de poll.