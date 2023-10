Franky Van Der Elst heeft geen goed nieuws voor de supporters van Club Brugge

Club Brugge speelt vanmiddag op bezoek bij Standard. Franky Van Der Elst schat de winstkansen van blauwzwart niet hoog in.

De wedstrijd van Club Brugge op Sclessin is voor Standard wellicht veel belangrijker dan voor blauwzwart, zeker met het oog op de rangschikking.

“Ze hebben eigenlijk een reeks nodig om weg te raken onderin. Wat dat betreft, is dit een cruciale match”, zegt analist Franky Van Der Elst in Het Nieuwsblad.

De statistieken pleiten alvast niet in het voordeel van Club Brugge. Ze konden al tien keer op rij niet meer winnen op Standard. En dan zit je nog met de terugkeer van Ronny Deila naar zijn ex-ploeg.

“Gezien de omstandigheden zou het me niet verbazen als dat er elf worden. Dit is een superzware match voor Club Brugge en ze hebben nog maar net in Noorwegen gespeeld. Ik verwacht eerder een gelijkspel dan dat één ploeg dat varkentje op een uurtje gewassen gaat hebben. Dat hebben ze allebei op dit moment niet in zich.”

Al kunnen zowel Standard als Club Brugge de zege goed gebruiken. “Zeker. Het gaat om meer dan de punten alleen. Ik hoop wel dat als Standard wint, Hoefkens daar weer niet zo stoïcijns staat, dat hij zich eens ne keer laat gaan. Dat hij eens een pintje gaat drinken in de Luikse cafés.”