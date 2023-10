Kan dit Anderlecht voor titel gaan? Trainer en speler laten zich erover uit, de ene droomt er al meer van dan de andere

Wel, wel, wel. De woorden Anderlecht en 'titel' worden weer in dezelfde adem genoemd en dat is toch heel lang geleden. Even van de leidersplaats mogen proeven en dan is dat logisch.

Om fors de titelambities uit te spreken, zo ver wil Brian Riemer nog niet gaan. "Ik vind dat er nog veel werk aan de winkel is", merkt de trainer van paars-wit op. "We staan nog ver van waar we willen zijn. We zijn nog altijd een ploeg in opbouw. Ik zie ons elke week verbeteren, dat is het positieve."

Al helemaal een pluspunt als het in verschillende aspecten van het spel gebeurt. "Vroeger werd snel gezegd: moeten we niet meer kansen creëren, moeten we niet dominanter zijn? Die progressie zie ik en het is iets waar we aan moeten blijven werken. Voor de titel gaan of niet, is voor mij op dit moment geen interessante vraag."

Anderlecht evalueert na 30 speeldagen

Riemer legt uit waarom niet. "Mijn focus ligt op hoe we nog beter kunnen worden en hoe we als ploeg in de juiste richting blijven gaan. Na 30 speeldagen draait het om in die eerste zes te zitten en dan worden de punten gehalveerd. Zelfs als je tien punten voor staat in de competitie, maakt dat nog niet zo'n heel groot verschil."

© photonews

Eerst play-off 1 halen dus, dan de situatie evalueren. In elk geval stond RSCA het voorbije weekend heel even op kop. "We wisten voor de match tegen Mechelen dat we eerste konden worden. Ik heb geen idee hoe lang het geleden is dat we eerste stonden. Het zal wel enkele seizoenen geleden zijn", aldus Mario Stroeykens.

Titel in achterhoofd van Stroeykens

Die laat toch wat meer in zijn kaarten kijken. "Wanneer je voor Anderlecht speelt, draaien de ambities rond die plaatsen: in de top drie eindigen of voor de titel spelen. We mikken op het hoogst mogelijke. Het is misschien vroeg om te zeggen dat we voor de titel gaan. Het is wel een doel dat ergens in ons hoofd zit."