Patrick Goots stelde zich serieuze vraag bij keuze van Mark van Bommel

Royal Antwerp FC won afgelopen weekend van KAS Eupen. Nochtans kwamen de bezoekers op voorsprong.

KAS Eupen kwam op voorsprong, maar het was voor Patrick Goots duidelijk dat Antwerp al vanaf de eerste minuut de wedstrijd stevig in handen nam. Een punt zat er volgens de analist voor de Oostkantonners dan ook niet in.

“Dit Eupen was een van de zwakste ploegen die ik de voorbije jaren aan het werk zag op de Bosuil. De score was echt niet overdreven en Antwerp had ook acht of tien keer kunnen scoren. Nog nooit heb ik zo veel doelgevaar moeten noteren in mijn boekje”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Al was Goots niet overtuigd van keuzes van de trainer van The Great Old. “Ik stelde me wel de vraag waarom Van Bommel maar één keer gewisseld heeft. Zijn uitleg was dat er tegen Shakhtar wel gewisseld werd en dat Antwerp de match nog uit handen heeft gegeven.”

Een ideale gelegenheid was de match tegen Eupen om bepaalde jongens speelkansen te geven, maar zover kwam het echter niet. “Nu, de baas heeft het zo beslist en het is 4-1 geworden, dus heeft hij gelijk.”

Antwerp had dit goede gevoel om in de interlandbreak te trekken ook nodig. “Het programma is niet van de poes: Charleroi en Club Brugge op verplaatsing en thuis komen Genk en Standard op bezoek. Om maar te zwijgen over de dubbele confrontatie met Porto in de Champions League.”