Courtois krijgt tienduizenden haatberichten na één onschuldige post

Thibaut Courtois doet best zijn sociale media zelf niet open. Na een steunbericht aan Israël in de ontketende oorlog door het Palestijnse Hamas krijgt hij tienduizenden berichten, meestal niet al te mooi.

Courtois sprak zijn steun uit aan Israël, het thuisland van zijn vrouw, Mishel Gerzig. "Ik ben diep bedroefd door de huidige situatie. Mijn oprechte liefde en steun gaan uit naar mijn vrienden en familie in Israël, met de hoop dat deze nachtmerrie snel eindigt."

Een bericht dat veel teweeg bracht op zijn sociale media. Intussen heeft hij tienduizenden comments ontvangen op Instagram en X. Daarbij heel veel Palestijnse vlaggetjes van mensen die hem viseren.

Ook bij Real Madrid ligt dat gevoelig, want de club doet al jaren liefdadigheidswerk in Palestina. Enkele jaren geleden ontving de Spaanse topclub ook een Palestijnse activiste, die in Israël acht maanden celstraf kreeg voor het mishandelen van een Israëlische soldaat. Israël reageerde daar toen furieus op.