Jan Ceulemans heeft wel heel eigenzinnige blik op malaise bij Club Brugge

Het loopt ook dit seizoen niet echt top bij Club Brugge. De nederlaag op Standard was de zoveelste mindere prestatie dit seizoen.

Ligt het aan de verdediging, werken de aanvallers niet goed af, of ontbreekt het Club Brugge aan een echte leider op het veld? Het probleem bij Club Brugge lijkt zich op vele vlakken te manifesteren.

Hans Vanaken doorschuiven naar de zes is een mogelijkheid om het rommelige voetbal een halt toe te roepen, maar dan neem je hem zijn scorend vermogen af. Volgens Jan Ceulemans mist blauwzwart al sinds het vertrek van Timmy Simons iemand op die positie, zo laat hij weten aan Het Laatste Nieuws.

“Veel alternatieven zijn er niet. Het is aan de aanvallers om hun kansen af te maken - dat is de enige oplossing op dit moment. Dan zal er minder naar de verdedigers gekeken worden. En zullen we niet meer discussiëren over evenwicht”, is zijn eigenzinnige interpretatie.

Het ziet er dan ook naar uit dat Club Brugge in die richting zal moeten rekruteren tijdens de wintermercato, maar dan mag het onderweg niet al te veel punten meer laten liggen om nog mee te spelen voor de titel.